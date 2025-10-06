Foto: Ekrānuzņēmums no “X”; Valsts policija

Limbažu novadā jūras krastā atrasts izskalots drona spārns, un tiek pieļauts, ka atlūza ir no septembra vidū Ventspils novadā atrastā Krievijas mānekļa drona “Gerbera”.

Svētdien Valsts policija saņēma informāciju, ka Salacgrīvas pagastā jūras krastā atrasts izskalots drona spārns. Apdraudējums sabiedrībai nav konstatēts, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.

Par notikušo sākts kriminālprocess un informēti Nacionālie bruņotie spēki.

Likumsargi pieļauj, ka drona atlūza varētu būt no tā paša drona, kura detaļa izskalota septembrī Ventspils novadā, bet apstākļi tiek precizēti.

Jau ziņots, ka septembra vidū Ventspils novada Vārves pagasta pludmalē atrastā drona atlūza pirmšķietami ir astes daļa no Krievijas mānekļa drona “Gerbera”.

Tāpat ziņots, ka septembra sākumā Polijas gaisa telpā ielidoja aptuveni 20 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas notriekti krievu droni. Lai notriektu krievu dronus, gaisā tika pacelti Polijas iznīcinātāji F-16 un sabiedroto F-35.

