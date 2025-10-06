Foto. pexels.com Yan Krukau

"Ko jūs darījāt visu augustu?" Sabiedrība sašutusi par situāciju skolās

16:28, 6. oktobris 2025
Sabiedrība ir neizpratnē par situāciju skolās – ja iepriekš stundu saraksti un konsultāciju grafiki bija gatavi jau augustā, tad šogad daļa skolēnu joprojām dzīvo neziņā. Kavēšanās rada neskaidrību un satraukumu gan skolēnu, gan vecāku vidū.

Sociālo mediju platformā “X” lietotājs ar nosaukumu @MagnaLunaCarta pauž savu sašutumu: “Ir oktobris! Oktobris, Karl, bet skolai zinies “nē, konsultāciju grafiks vēl nav”. Es saprotu, skolotāji, daudz darba, noguruši n’sh*t… bet ko jūs darījāt visu augustu?! Stundu saraksts, galīgais, arī vēl nav gatavs. Jāsaskaņo! Ar ko? Kāpēc to visu nevar saskaņot līdz septembrim?”

Lietotāja ar segvārdu @realaGrutniecība raksta: “Ar katru šādu ziņu redzu vēl vienu labu iemeslu maksāt par privātskolu, kur viss, pilnīgi viss bija “saskaņots” nedēļu pirms pirmā septembra.”

Māra uzskata, ka šajā situācijā skolotāji nav vainīgi: “Tas nav atkarīgs no skolotājiem. Skolotāji tikai pirms dažām dienām uzzināja, cik stundas tiks apmaksātas. Jūs taču negribētu, ka mēs strādātu par velti? Dažreiz tā var, bet tādas neapmaksātas nodarbības nedrīkst rakstīt stundu sarakstā.”

Anete skaidro situāciju: “Tikai 30.septembrī tika sadalītas valsts mērķdotācijas skolām. Tas nozīmē, ka beidzot skolām ir precīzi zināms, cik naudas būs skolotāju atalgojumam. No tā arī beidzot var rēķināt – cik kontaktstundas, cik konsultācijas skola var piedāvāt.”

Diskusijā pievienojas arī kāda skolotāja: “Strādāju divās skolās. Vienā ātrāk, otrā vēlāk, bet konsultāciju grafiki ir. Otrā vēl nav 2 priekšmetu, jo nav atrasti skolotāji, bet es vēl turos kā klints, jo nedēļa praktiski pilna līdz lūpai. Bet nu skolotāju trūkums ir traumatisks tur jau strādājošajiem.”

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) eksperti par stundu sarakstiem skaidro: “Mācību priekšmetu (kursu) stundu (nodarbību) saraksts ir viens no vispārējās izglītības iestādes pedagoģiskā procesa organizēšanai obligāti nepieciešamajiem dokumentiem. Tomēr izglītības iestāde ir tiesīga patstāvīgi izvēlēties tā veidošanas laika periodu – nedēļai, mēnesim, semestrim vai gadam.

Jāņem vērā, ka stundu saraksta veidošana un izmaiņas tajā ir atkarīgas no vairākiem aspektiem, tostarp no pedagogu un telpu pieejamības. Līdz ar to objektīvu iemeslu dēļ, piemēram, pēkšņas pedagogu sasirgšanas gadījumā, ir pieļaujamas operatīvas izmaiņas stundu sarakstā.”

