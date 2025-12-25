Foto. pexels.com/Alessandro Avilés

Pirmā reize pie automašīnas stūres – kurš gan to spēj aizmirst? Būsim godīgi, lielākajai daļai no mums tā ne vienmēr notika likuma ietvaros. Lauku ceļi vai nakts bez satiksmes šķiet kā īstais brīdis, lai pārbaudītu prasmes, taču reti kurš atceras, ka šāda rīcība ir sodāma un var būt diezgan nopietns pārkāpums.

Sociālo mediju platformā “Threads” šo jautājumu aktualizēja Jānis. Vīrietis uzdod jautājumu: “Kāds ir sods, ja tu paņem bērnu klēpī un pa nomaļu zemes ceļu atļauj nedaudz pastūrēt?”

Lietotājs Bajārs komentāru sadaļā norādīja, ka sods ir “divgadnieka laime un iespēja, ka prasīs vēl”.

Andrejs atceras, ka viņu reiz apturēja policija brīdī, kad bērns atradās pie stūres klēpī: “Meita (7 gadi) stūrēja. Braucām pa lauku ceļu – ne vien nomaļu, bet būtībā tādu kur reizi gadā traktors izbrauc, un pēkšņi, zilās bākugunis aizmugurē….

Apturu transporta līdzekli, atveru logu, un pienāk ceļu policists. Jautā vadītāja apliecību. Man niezēja mēle pajautāt manu vai viņas, bet nu labi – iedodu apliecību, policists aiziet uz savu auto, pēc brīža atnāk atpakaļ, pasaka, lai nolieku bērnu pasažieriem paredzētajā vietā, un novēl laimīgu ceļu.”

Arī Evitu šī diskusija aizved bērnībā: “Atceros, kā es maziņa bērnībā (apmēram 8-9gadi) sēdēju tētim klēpī mūsu foršajā žigulītī, un stūrēju! Protams pa lauku ceļu, un lēnāk par gliemezi! Bet tā tik bija mana sajūsma 😄 likās, ka pati braucu, un visu daru ar auto, kaut patiesībā visu kontrolēja tētis!

Vēlāk jau pārkāpu uz traktoru, opim palīdzēju vadīt kartupeļus vācot! Man dikti patika, un tā ir joprojām forša atmiņa!”

Arī Kristiāns atzīstas, ka tiklīdz varēja aizsniegt pedāļus, brauca ar automašīnu pa lauku ceļiem. Atceras, ka reiz vedis mammu uz dārzu.

Liene gan norāda uz bērna drošību un jautā: “Tieši kāds ir reālais ieguvums no tā, ka bērns “stūrē”? Ir taču Siguldas Tarzānā jauka atrakcija ar elektro auto. Un, ja pēkšņi izšautos “airbag” no stūres? Tas tā kā nekas un sīkums vien – gluži kā spalvas pieskāriens mazajam deguntiņam?”

Valsts policija komentāru sadaļā sniedz skaidrojumu: “Atbildot uz jautājumu, tad sods par bērnu nepareizu pārvadāšanu paredzēts no 30 līdz 70 eiro. Bet lielākais sods, ar ko var nākties saskarties, ir dzīvības cena, tāpēc mēs aicinām bērnus automašīnās pārvadāt atbilstoši satiksmes noteikumiem.”

Kas sakāms citiem lietotājiem?

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

