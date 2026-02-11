Attēlam ir ilustratīva nozīme
Cilvēki mirst valdības dēļ?! Vai pastāv sakarība starp zāļu pieejamību un vēžu slimnieku mirstību? 0

9:28, 11. februāris 2026
Viedokļi

Vai pastāv sakarība starp zāļu pieejamību un mirstību onkoloģijas pacientu vidū? TV24 raidījumā “Ziņu TOP” atklāj Līga Kozlovska, Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētāja, Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja.

Kozlovska neslēpj, ka šāda sakarība noteikti pastāv. Onkoloģijā inovatīvie medikamenti palīdz pat tādiem pacientiem, kuriem ir metastāzes. Viņa pauž, ka 2026. gadā paredzētie 108 miljoni eiro kompensējamiem medikamentiem ir stipri par maz. Eksperti ir aprēķinājuši, ka atbilstošiem medikamentiem būtu nepieciešami vēl aptuveni 100 miljoni eiro.

Vairāk skaties video!

