Ar centieniem atvieglot policijas darbu no šodienas Saskaņoto paziņojumu iespējams aizpildīt "Whatsapp" lietotnē
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (turpmāk – LTAB) pabeidzis darbu pie jauna Saskaņotā paziņojuma risinājuma izstrādes. No šodienas autovadītājiem iespējams fiksēt ceļu satiksmes negadījuma (turpmāk – CSNg) apstākļus un informēt par to apdrošinātāju ziņapmaiņas lietotnē WhatsApp. Iecerēts, ka tuvākajā laikā jaunā Saskaņotā paziņojuma funkcija būs pieejama arī citās populārajās ziņapmaiņas lietotnēs.
Saskaņoto paziņojumu ziņapmaiņas lietotnē Whatsapp drīkst aizpildīt tad, ja CSNg nav cietušo un iesaistītie var apliecināt savu identitāti ar SmartID vai E-paraksta rīkiem. Sarunbots dialoga formā uzdod jautājumus par CSNg rašanās laiku, apstākļiem, lieciniekiem un nodarītajiem bojājumiem. Daļa informācijas, piemēram, notikuma vieta un informācija par iesaistītajiem transportlīdzekļiem, tiek ģenerēta automātiski, tādējādi ievērojami samazinot Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas laiku. Galvenā risinājuma priekšrocība – iesaistītajiem nav jāzīmē negadījuma shēma, kas līdz šim sagādājusi lielākās problēmas autovadītājiem. Tā vietā risinājums paredz plašas CSNg apstākļu foto un video fiksācijas iespējas.
Svarīgākais iemesls, kādēļ LTAB ieviesis jauno Saskaņotā paziņojuma risinājumu, ir centieni palielināt to autovadītāju skaitu, kas nelielos ceļu satiksmes negadījuma apstākļus fiksē patstāvīgi, uz notikuma vietu neizsaucot Valsts policiju. “Savā ikdienas praksē nereti sastopamies ar autovadītāju viedokli, ka CSNg noformēšana, iesaistot policiju, ir vienkāršāka un drošāka. Protams, gadījumi ir dažādi – ir situācijas, kad CSNg iesaistītie nevar vienoties par negadījuma apstākļiem, ir cietuši cilvēki vai kāds no iesaistītajiem ir alkohola reibumā u.tml. Tomēr daudzos gadījumos policijas iesaiste nav bijusi pamatota,” stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.
“Šis ir unikāls risinājums Saskaņotā paziņojuma pieejamības nodrošināšanai, jo vēl pirms tā izstrādes uzsākšanas noskaidrojām, ka nekur Eiropā Saskaņotā paziņojuma noformēšanai, līdz šim netika izmantoti ziņapmaiņas lietotnēs integrēti sarunboti, tādējādi LTAB atkaļ kļūs par inovatoru jaunu tehnoloģiju ieviešanā apdrošināšanas jomā,” informē J.Abāšins, piebilstot, ka vēl 2018. gadā LTAB izstrādāja un ieviesa elektroniskā Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas funkciju lietotnē LTAB OCTA, kas joprojām ir aktīva un paliks izmantojama arī turpmāk. Šobrīd elektroniski ik mēnesi tiek noformēti aptuveni 20% no visiem CSNg, kas fiksēti ar Saskaņotā paziņojuma palīdzību.