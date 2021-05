Tīrs ūdens visu gadu: kā ierīkot pašam savu ūdensapgādi?

Foto: SHUTTERSTOCK

“Esmu iegādājies vasaras mājiņu laukos. Plānoju ierīkot elektrības pieslēgumu un ūdensapgādi. Kā būtu jāiekārto akas vai spices apkārtne, lai ziemā tā neaizsaltu un ūdens ņemšanas vietā neiekļūtu virszemes ūdeņi?” – jautā Andis Aizkraukles novadā.

Jāievēro sasaluma robeža

Ierīkojot ūdensapgādi, jāņem vērā zemes sasaluma robeža ziemā. No akas uz māju ūdensvads jāierok zemē nedaudz dziļāk par tās sasalšanas robežu. Latvijas apstākļos grunts sasaluma joslas robeža parasti ir 1–1,2 metrus dziļi. To ietekmē grunts sastāvs – māliem tā ir 1,1, mālsmiltij un smiltij – 1,2, rupjai smiltij un grantij – 0,5 metri.

Savukārt optimālu ūdensapgādi var nodrošināt ar hidroforu (sūknis kopā ar spiedkatlu). Turklāt to iespējams ievietot akā un kā sildītāju izmantot no zemes plūstošo siltumu – ne velti akā ūdens ziemā nesasalst.

Lai šādu sistēmu ierīkotu, tranšejā, kurā paredzēts ievietot ūdensvada cauruli, ierīko arī elektrības kabeli. Kabeļa galā nepieciešama rozete, kas paredzēta ekspluatācijai mitrās telpās, kurā tiks pieslēgta hidrofora sūkņa kontaktdakša. Lai ūdensvada cauruli un elektroinstalācijas kabeli ievadītu akā, attiecīgajā dziļumā akas grodos jāizurbj atvere, ko pēc komunikāciju ierīkošanas aizdara ar elastīgo, āra darbiem paredzēto flīžu līmi. Vietā, kur kabelis šķērso grodu, to vēlams ievietot piemērota diametra plastmasas čaulā. Akai obligāti nepieciešams siltināts vāks.

Deviņu metru robeža

Taču jāņem vērā kāda nianse – zemākā robeža, no kuras iespējams uzsūkt ūdeni, ir deviņi metri. Iemesls ir atmosfēras spiediens. Sūknis rada vakuumu, kuru kompensē atmosfēras spiediens, liekot ūdenim pacelties sūkņa caurulē. Taču atmosfēras spiediens šādā situācijā spēj radīt vien līdz 10 metriem augstu ūdensstabu. Savukārt tas, cik augstu sūknis spēj uzspiest ūdeni, tieši atkarīgs no ierīces jaudas.

Tādējādi akā jāierīko konstrukcija, kas atrodas augstāk par līmeni, līdz kuram pavasaros akā paceļas ūdens, taču pietiekami zemu, lai sūknis spētu ūdeni uzsūkt. Uz konstrukcijas jānovieto sūknis ar hidroforu.

Vēlamais hidrofora tvertnes tilpums atkarīgs no ūdens lietošanas paradumiem, taču parasti pietiek ar 20–25 litru tilpumu. Ierīces cena – sākot no 80 eiro.

Iesūkšanas caurules un caurules, pa kuru ūdens plūst uz māju, optimālais diametrs ir 32 mm. Šim mērķim domātās polietilēna caurules maksā ap 0,90 eiro par metru. Iesūkšanas caurules apakšējā galā noteikti vajadzīgs pretplūdes vārsts un filtra sietiņš. Akas iekšpusē var pievienot trejgabalu ar krānu, kas ļaus no sistēmas pilnībā izlaist ūdeni. Trejgabala horizontālajam izvadam pievieno krānu, bet uz leju vērstajam – ūdens padeves cauruli no hidrofora.

Vēl viens no risinājumiem – hidrofora rezervuāru ierīkot mājā, savukārt akā lietot iegremdējamu sūkni. Tam gan jābūt aprīkotam ar spiediena sensoru, kas pēc nepieciešamības ieslēdz vai izslēdz sūkni un pretplūdes vārstu. Šādu sūkņu cena ir vairāki simti eiro.

Siltinājums un hidroizolācija

Jāsakārto arī akas apkārtne. Lai izveidotu augšējo grodu siltinājumu, tos atrok un siltina ar ekstrudēta putupolistirola plāksnēm. Jo šaurākās strēmelēs tās būs sagrieztas, jo blīvāk piekļausies grodiem. Tālāk ierīko blīvējumu no māla, kas nepieļaus lietus un sniega kušanas ūdeņu iekļūšanu akā. Mālu pēc iebēršanas noblietē ar slīpumu projām no akas.

Ierīkojot jaunu aku, starp augšējo grodu savienojumiem jau akas ierīkošanas laikā ievieto speciālus hidroizolācijas materiālus. Ja aka veca, šuves nedaudz paplašina līdz 30 mm dziļumam un aizpilda ar remontjavām, kas spēj pielipt pat pie mitrām virsmām un žūstot nesaraujas. Piemēram, RM Sakret bezrukuma java dzelzsbetona elementu montāžai, tās cena – 0,67 eiro/kg; RS Sakret ātri cietējošais betona izstrādājumu remontsastāvs, cena – 1,13 eiro/kg; Ceresit CD26 java betona labošanai, cena – 0,91 eiro/kg un citi.

Savukārt grodus savstarpēji var sastiprināt ar 3 mm biezām metāla plāksnītēm. Starp katriem diviem grodiem nepieciešamas divas trīs plāksnītes. Tās neļaus grodiem izkustēties un sabojāt nule ierīkoto izolāciju.

Spice – līdzīgs risinājums

Līdzīgi rīkojas gadījumos, ja ierīko spici. Virs spices izveido nelielu aku no grodiem, kurā zem zemes sasalšanas robežas ievieto hidroforu. Sūknis ziemā neaizsals, jo to sildīs pati grunts, elektromotora radītais siltums un no zemes izsūknētais ūdens, kura temperatūra ir aptuveni 4 °C. Protams, grodi no ārpuses ir jāsiltina, un tiem nepieciešams siltināts vāks. Tāpat jāparūpējas par to, lai pie spices nenokļūtu lietus un sniega kušanas ūdeņi.