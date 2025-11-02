“Jādomā, ka nevienam nav nācies zaudēt tuvinieku…” Sieviete uzrunā šoferus, rosinot satiksmē vairāk domāt arī par citiem 0
Marita soctīklos dalījusies ar pavisam īsu pieredzes stāstu, mudinot šoferus vairāk padomāt par savu uzvedību uz ceļa.
Sieviete raksta: “Sastrēgums uz šosejas. Es biju vienīgā, kas nobrauca malā, atstājot vietu ārkārtas dienestu mašīnām. Jādomā, ka nevienam, kas lepni stāvēja, piespiedušies vidus līnijai, nav nācies zaudēt tuvinieku, jo ātrā palīdzība nepaspēja… Bet vispār – kārtējā egoisma paraugstunda.”
Komentāros Dainis raksta: “Neesmu redzējis savā dzīvē nevienu gadījumu kad netiek laista mašīna ar bākugunīm. Gadās, ka šoferīts nesaprot, no kurienes brauc vai ir aizdomājies, bet tas ir ļoti reti. Nesen redzēju, kā vieglās zemās mašīnas brauc uz apmales, lai tikai ātrie tiek garām. Senajos 90.gados, kad menti brauca uz veikalu ar bākugunīm, gadījās, ka apzināti bloķē, bet tas jau citā gadu tūkstotī, citos laikos. Tas, ka mašīnas nekustas minētajā bildē, ir saprotami, tā ir bilde.”
Renārs saka ko līdzīgu: “Jūs tā kā gribat, lai Jums uzsit uz pleca, paslavē kāda malacīte? Kam tas uzrakstītais ir adresēts? Nekad neesmu redzējis, ka kāds nelasītos malā, ja brauc operatīvais transports. Protams mūsu valstī ir radīti visi apstākļi, lai te vispār jebkura braucekļa pārvietšanos apgrūtinātu. Reizēm, braucot pa pilsētu, skatos un gaidu, kad parādīsies peldētāju un slēpotāju joslas. Bet tas, ko Jūs rakstāt, ka Jūs esat vienīgā uz ceļa, kas palaidusi operatīvo transportu…. Šķiet Jums ir pārspīlēta pašapziņas sajūta.”
Ieskatāmies noteikumos!
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” un konkrēti to 27.punkts nosaka: “Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu, citiem tajā pašā virzienā braucošo transportlīdzekļu vadītājiem un pretim braucošo transportlīdzekļu vadītājiem (ja nav konstruktīvi izveidota ceļa elementa, kas atdala brauktuvi, piemēram, barjeras, sadalošās joslas) jādod tam ceļš, apturot transportlīdzekli pie ietves vai uz nomales, vai, ja tā aizņemta, – iespējami tuvāk brauktuves labajai malai. Transportlīdzekļu vadītājiem, kas tuvojas krustojumam (ceļam) no cita virziena ceļiem, jāaptur transportlīdzeklis pirms šķērsojamās brauktuves. Uzsākt (turpināt) braukt drīkst tikai pēc tam, kad garām ir pabraucis transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu bākuguni, kurš brauc aiz pavadāmā transportlīdzekļa (kolonnas).”