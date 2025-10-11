Traģiska avārija Lietuvā: divas sievietes gājušas bojā, vēl astoņi ievainoti – septiņi no tiem bērni 0
Lietuvā sestdienas pēcpusdienā pie Šilutes notikusi smaga un traģiska avārija, kurā dzīvību zaudējušas divas sievietes, bet vēl astoņi cilvēki, no kuriem septiņi ir bērni, guvuši ievainojumus, vēsta Lietuvas mediji.
Negadījums noticis ap plkst. 15.58 Rūdīnu ciemā, uz Kauņas-Jurbarkas-Šilutes-Klaipēdas ceļa, aptuveni 2 kilometrus no Šilutes. Glābšanas dienestiem tika ziņots par divām frontāli sadūrušām automašīnām un vairākiem cilvēkiem, kuri palikuši iespiesti transportlīdzekļa metāla konstrukcijās.
Notikuma vietā ieradās Šilutes ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī neatliekamā medicīniskā palīdzība un policija. Kā informēja Lietuvas glābšanas dienesta Situāciju koordinācijas nodaļa, frontāli sadūrās “Toyota Prius” un “BMW” markas automašīnas.
Glābēji norādīja, ka katrā transportlīdzeklī bija iespiestas divas sievietes – abu automašīnu vadītājas, taču ierodoties notikuma vietā, mediķi vairs nespēja viņas glābt, tika konstatēta abu sieviešu nāve.
Sākotnējā informācija liecināja, ka avārija cietuši arī četri bērni, taču vēlāk šī informācija tika precizēta. Portāls “Lrytas.lt” informē, ka slimnīcā nogādāti kopumā septiņi bērni, visi ar ievainojumiem, bet pie samaņas.
Arī Lietuvas Policijas departaments apstiprinājis traģiskā negadījuma apstākļus: “11. oktobrī ap pulksten 15.55 Šilutes rajonā, Rūdīnu ciema teritorijā, uz Kauņas-Jurbarkas-Šilutes-Klaipēdas ceļa, sadūrās “BMW” un “Toyota Prius” automašīnas. Saskaņā ar sākotnējiem datiem bojā gājušas abu automašīnu vadītājas un ievainoti vēl astoņi pasažieri. Notikušā apstākļi tiek skaidroti.”