Soda apmērs ir izsmiekls? Jaunietes naktī izklaidējas ar "raidiņu" un pamatīgi apskādē auto
Kārtējais incidents ar “Ride Mobility” sarkanajiem nomas braucamrīkiem — divas nepilngadīgas jaunietes naktī ietriekušās stāvošā automašīnā un mēģinājušas aizbēgt, atstājot bojāto transportlīdzekli, par to vēsta TV3.
Liecinieki raidījumam norādījuši, ka meitenes brauca divatā uz viena elektrovelosipēda, kad ietriecās stāvošajā automašīnā.
Negadījums notika 23. jūlija naktī plkst. 3.30, kad meitenes sabojāja automašīnas spoguli un sānu, nodarot 2500 eiro zaudējumus. Pēc liecinieka iejaukšanās meitenes atstāja zīmīti ar telefona numuru, taču izturējās neadekvāti, lai gan noliedza vielu lietošanu.
Policija noskaidroja, ka vainīgā ir 17 gadus veca meitene, kura saņēma 15 eiro sodu. Auto īpašnieks uzsver, ka nav skaidrs, kā nepilngadīgās piekļuva braucamrīkam, jo “Ride Mobility” norāda, ka nomā atļauta tikai no 18 gadu vecuma.
Uzņēmums atsakās uzņemties atbildību par zaudējumiem, uzsverot, ka viņu ierīces ir elektrovelosipēdi, uz kuriem OCTA neattiecas, taču cietušie brīdina par šādas bezatbildības riskiem uz ielām. Auto īpašnieks Atis TV3 pauda neizpratni par komersanta vieglprātīgo attieksmi un kontroli pār lietotājiem.
“Ride Mobility” izpilddirektors Edgars Jākobsons sola ieviest stingrāku kontroli, lai nepilngadīgie nevarētu izmantot braucamrīkus, cerot risinājumu rast tuvākajā laikā.
Auto īpašnieku gan arī pārsteigusi uzņēmuma attieksme — zvanot uz klientu apkalpošanu, atbildes piedāvātas krievu vai angļu valodā, bet par zaudējumiem kompensācija atteikta.
Vairāk par notikušā detaļām skatieties pievienotajā video.