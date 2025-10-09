Ekrānšāviņi no TV3 video

Soda apmērs ir izsmiekls? Jaunietes naktī izklaidējas ar “raidiņu” un pamatīgi apskādē auto 0

LA.LV
10:06, 9. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Kārtējais incidents ar “Ride Mobility” sarkanajiem nomas braucamrīkiem — divas nepilngadīgas jaunietes naktī ietriekušās stāvošā automašīnā un mēģinājušas aizbēgt, atstājot bojāto transportlīdzekli, par to vēsta TV3.

Reklāma
Reklāma
Kremlī joki vairs nevienam nav prātā: Putinu, iespējams, jau tuvākajā laikā gaida notikums, kas izmainīs visu
Ietaupiet simtiem eiro: 24 lietas, kuras labāk pirkt lietotas
“Ukrainiete aizrādīja savam priekšniekam Latvijā un…” notiekošais kādā uzņēmumā pārsteidz vietējos
Lasīt citas ziņas

Liecinieki raidījumam norādījuši, ka meitenes brauca divatā uz viena elektrovelosipēda, kad ietriecās stāvošajā automašīnā.

Negadījums notika 23. jūlija naktī plkst. 3.30, kad meitenes sabojāja automašīnas spoguli un sānu, nodarot 2500 eiro zaudējumus. Pēc liecinieka iejaukšanās meitenes atstāja zīmīti ar telefona numuru, taču izturējās neadekvāti, lai gan noliedza vielu lietošanu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi
Laikapstākļi nebūs patīkami. Prognoze piektdienai
Krimināls
Motocikls apgāzās… Piedzēries šoferis, bez tiesībām un abi bez ķiverēm – gājis bojā mazgadīgs bērns

Policija noskaidroja, ka vainīgā ir 17 gadus veca meitene, kura saņēma 15 eiro sodu. Auto īpašnieks uzsver, ka nav skaidrs, kā nepilngadīgās piekļuva braucamrīkam, jo “Ride Mobility” norāda, ka nomā atļauta tikai no 18 gadu vecuma.

Uzņēmums atsakās uzņemties atbildību par zaudējumiem, uzsverot, ka viņu ierīces ir elektrovelosipēdi, uz kuriem OCTA neattiecas, taču cietušie brīdina par šādas bezatbildības riskiem uz ielām. Auto īpašnieks Atis TV3 pauda neizpratni par komersanta vieglprātīgo attieksmi un kontroli pār lietotājiem.

“Ride Mobility” izpilddirektors Edgars Jākobsons sola ieviest stingrāku kontroli, lai nepilngadīgie nevarētu izmantot braucamrīkus, cerot risinājumu rast tuvākajā laikā.

Auto īpašnieku gan arī pārsteigusi uzņēmuma attieksme — zvanot uz klientu apkalpošanu, atbildes piedāvātas krievu vai angļu valodā, bet par zaudējumiem kompensācija atteikta.

Vairāk par notikušā detaļām skatieties pievienotajā video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Mana meita arī cieta, braucot ar eklektroskūteri…” Ēķis par pagājušās nedēļas traģēdiju
Kā tieši “Ride” vai “Bolt” var būt atbildīgs? Sabiedrībā aktualizējas jautājumi par bērnu drošību
“E-velosipēdi nav vainīgi bērnu nāvē!” “Ride” vadītājs pirmo reizi publiski komentē traģēdiju un atklāj, vai darbu Rīgā turpinās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.