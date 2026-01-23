Donalds Tramps
Foto. Scanpix/Christopher Furlong / POOL / AFP

Tramps paziņo, ka ASV karakuģu flotile dodas Irānas virzienā 0

LETA
16:15, 23. janvāris 2026
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien atkal pieļāvis militāru operāciju pret Irānu pēc masu protestu asiņainās apspiešanas. “Mums ir armāda, milzu flote, kas, katram gadījumam, dodas šajā virzienā. Iespējams, mums nevajadzēs to izmantot. Redzēsim,” atgriežoties no Pasaules Ekonomikas foruma (WEF) Davosā, izteicās Tramps.

Viņš piebilda, ka nevēlētos pielietot pret Teherānu militāru spēku.

“Es vēlētos, lai nekas nenotiktu, taču mēs ļoti uzmanīgi viņus novērojam,” norādīja Baltā nama saimnieks.

Tikmēr aģentūra “Reuters”, atsaucoties uz ASV amatpersonām, ziņo, ka Tuvajos Austrumos drīzumā ieradīsies aviācijas bāzes kuģis “USS Abraham Lincoln”, ko pavada vairāki mīnu kuģi, kas bruņoti ar vadāmajām raķetēm.

Viens no avotiem arī pavēstījis, ka iespējama papildu zenītraķešu sistēmu izvēršana reģionā, lai aizsargātu ASV karabāzes pret varbūtējiem Irānas triecieniem.

