Foto: Scanpix/EPA/YAHYA ARHAB/LETA

Irānā protestos nogalināto skaits jau pārsniedz 2500 cilvēku 0

LETA
7:29, 14. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Irānā notiekošo protestu gaitā ir nogalināts vismaz 2571 cilvēks, trešdienas rītā pavēstīja ASV bāzētā cilvēktiesību aktīvistu organizācija “Human Rights Activists News Agency”.

Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes saskaras ar pagrieziena punktu: dzīve tām nekad vairs nebūs tāda, kā līdz šim
Vecums nav spriedums: 5 pazīmes, kas liecina, ka jūs novecojat ļoti veiksmīgi
Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Lasīt citas ziņas

Šis upuru skaits ir lielāks nekā jebkurā citā protestu vai nemieru vilnī Irānā desmitiem gadu laikā un atgādina haosu 1979. gada islāma revolūcijas gaitā.

Aktīvistu organizācija ziņoja, ka 2403 no nogalinātajiem bija protestētāji, bet 147 bija saistīti ar valdību. Ir gājuši bojā 12 bērni, kā arī deviņi civiliedzīvotāji, kas nepiedalījās protestos.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vakarpusē vienā novadā gaidāms sniegputenis, bet nedēļas nogalē iespējams piedzīvot pat -20 grādus
TESTS. Ar cik procentu jaudu darbojas tavas smadzenes? Jautājumi ir pavisam vienkārši…
Trampa manevri no aizmugures; Putinam atliek vērot, kā krīt sabiedrotie

Vairāk nekā 18 000 cilvēku ir aizturēti, ziņoja “Human Rights Activists News Agency”.

Irānas valsts televīzija pirmoreiz atzina lielo nāves gadījumu skaitu, citējot kādas amatpersonas teikto, ka valstī ir “daudz mocekļu”, un izskaidrojot vilcināšanos ar to, ka miruši daudzi smagi ievainotie. Tomēr oficiālais paziņojums izskanēja tikai pēc tam, kad aktīvisti bija ziņojuši par upuru skaitu.

Protesti sākās decembra beigās, un tos izraisīja plaša ekonomiskā krīze un straujais valūtas kursa kritums.

Sākotnēji Teherānas ielās izgāja tirgotāji. Pēc tam protesti izplatījās visā valstī un jau bija vērsti pret visu Irānas vadību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Trampa manevri no aizmugures; Putinam atliek vērot, kā krīt sabiedrotie
Kaut kas “briest”: ASV aicina pilsoņus nekavējoties pamest Irānu
VIDEO. Irāņi nepadodas – protesti pret islāmisko režīmu nerimst; demonstrantus aicina ieņemt pilsētu centrus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.