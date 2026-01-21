“Šis šobrīd ir svarīgais jautājums pasaulē!” norāda Jundzis 0
Masu protestu laikā pret Irānas teokrātisko režīmu varētu būt gājuši bojā no 16 500 līdz 18 000 cilvēku, liecina britu laikraksta “Sunday Times” publicētie dati, ko apkopojuši mediķi.
Laikraksts norāda, ka informāciju sniegušas astoņas lielākās acu klīnikas un 16 ātrās palīdzības nodaļas.
“No drošības un globālā viedokļa skatoties Irānas jautājums ir svarīgais jautājums pasaulē šobrīd!,” TV24 raidījumā “Globuss” izsakās Tālavs Jundzis, Juridiskās koledžas docētājs, politologs.
Jau ziņots, ka protestu laikā 330 000 līdz 360 000 cilvēku guvuši ievainojumus, un 700 līdz 1000 protestētāju zaudējuši vismaz vienu aci.
Tikai Teherānas acu klīnikā reģistrēti 7000 pacientu ar acu traumām.
Tikmēr ASV bāzētā Cilvēktiesību aktīvistu ziņu aģentūra (HRANA) pavēstījusi, ka apstiprināta 3308 cilvēku bojāeja protestu laikā un ka vēl 4382 nāves gadījumi tiek pārbaudīti.
HRANA arī ziņo, ka aizturēti 24 266 demonstranti.
