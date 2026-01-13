Vai Eiropa šobrīd ir vāja? Rinkēvičs atklāj, kādas ir kontinenta vājākās vietas jau gadiem 0
Eiropai ir jāuzņemas lielāka atbildība par savu drošību un attīstību, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” uzsver Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš atklāj, kādas ir kontinenta vājākās vietas jau gadiem.
Rinkēvičs pauž, ka Eiropas lielākā problēma gan agrāk, gan šobrīd ir bijis nepietiekams Eiropas spēks tehnoloģiskajā attīstībā, aizsardzības spēju stiprināšanā un militārās industrijas attīstīšanā. Prezidents aicina ķerties pie savām problemātiskajām lietām un tās risināt, nevis vaimanāt par drošības stratēģiju Amerikā.
