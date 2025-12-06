Foto: SHUTTERSTOCK

Trīs ieradumi, kas lēnām nogalina jūsu televizoru – un tu to pat nepamani 0

Filmas, seriāli, spēles – televizors (TV) mūsdienās ir izklaides vieta daudzās mājās. Bet vai zināji, ka daži šķietami nekaitīgi ikdienas paradumi var būt īsts triecienšāviens tavam TV, saīsinot tā kalpošanas laiku?

Eksperti nosaukuši trīs lietas, no kurām jāizvairās, lai televizors būtu tikpat uzticams kā tā iegādes dienā. Ievēro šīs lietas, ja gribi, lai tas kalpotu gadiem ilgi!

1. Negriez skaļumu līdz galam

Ļoti bieži cilvēki palielina iebūvēto skaļruņu skaļumu līdz maksimālajam līmenim, lai labāk dzirdētu. Taču, ja skaļuma līmenis ir pārāk augsts, pastiprinātājs tiek pārslogots un dzirdamā skaņa ir kropļota.

Tas jo īpaši attiecas uz plāniem viedtelevizoru modeļiem, kur skaļruņi ir mazi un nav paredzēti lielām slodzēm. Labākais risinājums ir uzturēt skaļumu aptuveni 75%–80% robežās un, ja iespējams, pievienot TV atsevišķu augstas kvalitātes skaņas sistēmu.

2. Regulāri atjauno programmatūru

Jums varētu šķist, ka jūsu TV ir ierīce, ko var sākumā vienreiz iestatīt un aizmirst, taču, ja izlaidīsiet atjauninājumus, var rasties izvēļņu palēnināšanās, lietotņu avārijas vai nespēja palaist jaunus straumēšanas pakalpojumus.

Turklāt atjauninājumi bieži uzlabo attēla kvalitāti (piemēram, HDR apstrādi, HDMI ieejas funkcionalitāti) un novērš drošības ievainojamības — tā kā viedtelevizors izveido savienojumu ar Wi-Fi, tas var kļūt par uzbrukumu mērķi nedrošas programmaparatūras gadījumā.

Labāk ir iespējot automātiskos atjauninājumus — tad šis process notiks fonā, un jums būs mazāk rūpju.

3. Neatstāj televizoru ieslēgtu visu dienu

Statiski attēli ekrānā (piemēram, spēles pauze vai filmas izvēlne) var izraisīt pikseļu izdegšanu OLED paneļos vai attēla aizturi LCD displejos.

Lai no tā izvairītos, neatstājiet TV ilgstoši pauzes režīmā, izmantojiet ekrānsaudzētāju un samaziniet spilgtumu. Dinamiski attēli un regulāras satura maiņas palīdzēs saglabāt ekrāna spilgtumu un vienmērīgumu.

Raksts sagatavots pēc ārzemju ziņu materiāliem!

