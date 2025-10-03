Trīs latviešus atzīst par starptautiskiem PVN krāpniekiem un uzliek milzīgu naudas sodu 0
Prokurors ar trim starptautiskas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpšanas shēmas dalībniekiem panācis vienošanos par vainas atzīšanu, un to apstiprinājusi Ekonomisko lietu tiesa, sodot viņus ar cietumsodu, probācijas uzraudzību un lieliem naudas sodiem, kā arī piedzenot 2,68 miljonus eiro, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Aģentūrai LETA zināms, ka lietā apsūdzēti Deivids Červinskis-Bušs, Sandris Spurķis un Valdis Spurķis.
Viens no viņiem sodīts ar brīvības atņemšanu uz gadu, atņemot tiesības uz visu veidu komercdarbību uz trīs gadiem, probācijas uzraudzību uz trīs gadiem, naudas sodu nedaudz vairāk nekā viena miljona eiro apmērā un daļēju mantas konfiskāciju, konfiscējot pulksteņus, naudu un kriptovalūtu.
Otra persona sodīta ar probācijas uzraudzību uz četriem gadiem, atņemot tiesības uz visu veidu komercdarbību uz trīs gadiem, kā arī naudas sodu 100 640 eiro apmērā.
Trešais sodīts ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem, atņemot tiesības uz visu veidu komercdarbību uz diviem gadiem, kā arī naudas sodu 50 320 eiro apmērā.
Kriminālprocesā apsūdzētie daļēji atlīdzināja ārvalstu nodokļu administrācijām nodarītos zaudējumus – nedaudz vairāk par vienu miljonu eiro, tādēļ ar tiesas spriedumu no viņiem solidāri ir piedzīti ārvalstu nodokļu administrācijām nodarītie zaudējumi vēl nesegtajā apmērā – 2,68 miljoni eiro.
Spriedumu varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.
Šī ir no izmeklēšanas “Admirālis 2.0” izdalīta krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības sauktas trīs personas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus Francijas, Austrijas, Vācijas, Itālijas un Spānijas valsts budžetiem ne mazāk kā 5,04 miljonu eiro apmērā. Papildus viena persona saukta pie atbildības arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 1,42 miljonu eiro apmērā. Vienam no apsūdzētajiem no 2024.gada 26.novembra ir piemērots apcietinājums.
Eiropas Prokuratūra (EPPO) informē, ka šis ir pirmais kriminālprocess Eiropas Prokuratūrā, kurā vairākas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis piedalās cietušā statusā Latvijas tiesā iztiesātā krimināllietā. Proti, kriminālprocesa ietvaros Austrijas, Vācijas un Francijas ieņēmumu dienesti, pārstāvot savas valsts intereses, pieteikušies kā cietušie un piedalījās Latvijā notiekošā tiesas sēdē.
Jau vēstīts, ka Ekonomisko lietu tiesā atrodas arī lieta pret Latvijā starptautiskā operācijā “Admiral 2.0” aizturēto PVN krāpnieku sindikāta līderi Kasparu Kazanovski, kurš tiek turēts aizdomās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros.
Kazanovski apsūdz par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 1,4 miljonu eiro apmērā un šo noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu, slēpjot to izcelsmi un pārvēršot tos citos aktīvos.
Sarežģītā PVN krāpšanas shēma bijusi saistīta ar elektronisko preču tirdzniecību un Austrijas, Francijas, Vācijas un Latvijas budžetam tā nodarījusi aptuveni 297 miljonu eiro nodokļu zaudējumus.
“Firmas.lv” informācija liecina, ka Valdis Spurķis ir patiesā labuma guvējs kompānijā SIA “ANTISTAR”, SIA “Baltic Trade Plus” un SIA “Treiders LP”.
EPPO ir ES neatkarīgā prokuratūra. Tā ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un saukšanu pie atbildības.