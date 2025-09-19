Varbūt tas mazinās arī atkarību? Atsevišķām pārtikas precēm PVN samazinās, bet “izklaidei” – palielinās 0
Nākamgad plānots paaugstināt akcīzes nodokļi alkoholam un tabakai un azartspēļu nodokļus, teikts Finanšu ministrijas (FM) valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā “Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2026., 2027. un 2028.gadam”.
Lai nodrošinātu papildu ieņēmumus valsts budžetā, sākot no 2026.gada 1.janvāri piedāvāts paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi par katra azartspēļu automātu no 6204 eiro uz 7440 eiro gadā, bet ruletei un kāršu un kauliņu spēlei par katru galdu no 33 696 eiro uz 40 440 eiro gadā.
Azartspēļu nodokļa likmi veiksmes spēlei pa tālruni, kā arī totalizatoram un derībām paredzēts paaugstināt no 15% uz 18% no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem, azartspēļu nodokļa likmi bingo plānots celt no 10% uz 12%, bet azartspēļu nodokļa likmi interaktīvajām azartspēlēm – no 12% uz 15%.
Savukārt ar akcīzes nodokļa likmju straujāku paaugstināšanu tabakas izstrādājumiem budžetā nākamgad plānots iegūt papildu 6,244 miljonus eiro.
Iecerēts straujāku paaugstināt akcīzes nodokli papildus jau noteiktajam paaugstinājumam 2026.gadā un 2027.gadā par 5%, izņemot par cigāriem, cigarillām un e-šķidrumiem, kā arī 2028.gadā turpināt akcīzes nodokļa likmes paaugstināšanu vidēji par 15%.
FM ziņojumā teikts, ka akcīzes nodokļa likmi alkoholisko dzērienu grupai “pārējie alkoholiskie dzērieni” jeb stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem plānots paaugstināt straujāk – par 15 eiro jau 2026.gada 1.martā (par 100 litriem absolūtā alkohola), un 2028.gada 1.martā akcīzes nodokļa likmes visiem alkoholiskajiem dzērieniem, tostarp alum, paaugstināt vidēji par 10%.
FM informē, ka no tā drošībai paredzēti 320,3 miljoni eiro, izglītībai – 45 miljoni eiro, ģimeņu ar bērniem atbalstam – 94,8 miljoni eiro, bet citiem pasākumiem – vēl 105,4 miljoni eiro. Lielākā daļa no papildu finansējuma valdības noteiktajām prioritātēm tiks nodrošināta, samazinot valsts budžeta izdevumus.
Lai nodrošinātu papildu finansējumu prioritārajiem pasākumiem, tika ne vien pārskatīti un samazināti valsts budžeta izdevumi, bet arī rastas iespējas palielināt valsts budžeta ieņēmumus, informē FM.
Būtiskākie pasākumi ietver valsts kapitālsabiedrību dividendes, azartspēļu nodokļa likmju paaugstināšanu no 2026.gada, kā arī straujāk palielinot akcīzes nodokli alkoholam un tabakai. Tāpat plānotas izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodoklī (UIN), lai līdzsvarotu nodokļu slogu investoriem, sekmētu uzņēmumu piekļuvi alternatīviem finansējuma avotiem un samazinātu finansējuma izmaksas. Šo pasākumu rezultātā papildu ieņēmumi plānoti 65,3 miljoni eiro 2026.gadā, 108,9 miljoni eiro 2027.gadā un 136,8 miljoni eiro 2028.gadā.
Plānots, ka Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē šodien jau tiks izskatīti jautājumi par valsts budžeta projektu 2026.gadam un budžeta ietvaru tā apstiprināšana Ministru kabinetā plānota 14.oktobrī. Saeimā 2026.gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15.oktobrī.
LA.LV jau ziņoja, ka maizei, pienam, olām un svaigai mājputnu gaļai pilotprojekta ietvaros PVN tiks samazināts.