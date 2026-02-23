VIDEO. Vai apvītušas rozes var glābt? Sociālajos tīklos rāda pārsteidzošu metodi 0
Sociālajos tīklos uzmanību izpelnījies satura veidotājas Kristina Andža publicētais padoms, kā atdzīvināt apvītušas rozes. Viņa dalījusies ar metodi, kas, pēc pašas teiktā, palīdzējusi ziedus “atgriezt dzīvē” jau otro reizi.
Kristina skaidro, ka galvenais princips ir radīt ziediem nelielu stresu, kas veicina papildu ūdens uzsūkšanu.
Vispirms apvītušās rozes cieši saliek kopā un stingri ietin papīrā, lai tās saglabātu formu.
Tālāk vāzē tiek ieliets verdošs ūdens. Ietītajām rozēm nogriež kātiņus un tās ievieto vāzē ar karsto ūdeni, atstājot uz nakti.
Nākamajā rītā rozēm nogriež “izvārītos” kātu galiņus un tās liek vāzē ar aukstu, svaigu ūdeni. Rezultātā ziedi atgūst stingrumu un vizuāli izskatās ievērojami svaigāki.
Kristina atzīst, ka šīs pašas rozes atdzīvina jau otro reizi, tādējādi pārliecinoties, ka metode patiešām darbojas.