Vasara ir noslēpusies! Laika prognoze svētdienai 0
Naktī uz svētdienu Latvijā daudzviet īslaicīgi līs un vietām iespējams pērkona negaiss, bet nedēļas pēdējā diena būs vēsa un mākoņaina, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī debesis lielākoties aizklās mākoņi, vien vietām tās dažbrīd skaidrosies, un daudzviet ir gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Gaiss atdzisīs līdz +7…+12 grādiem.
Dienā teritorijas lielākajā daļā ik pa brīdim uzlīs, nav izslēgts, ka dažviet varētu manīt arī kādu zibens izlādi. Vējš turpinās pūst lēni, debesis aizklās mākoņu sega, un maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs +12…+17 grādus.
Rīgā naktī lielākoties būs mākoņains un palaikam līs. Pūtīs lēns vējš, un gaiss atdzisīs līdz +11…+12 grādiem. Dienā galvaspilsētā būs samērā vēss un apmācies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra nepaaugstināsies vairāk par +15…+16 grādiem.