TV personība Guntis Bojārs: "Šoreiz šis Dziesmu svētku tik ļoti gaidītais noslēguma koncerts Mežaparkā… nesanāca!"







TV personība Guntis Bojārs pēc Dziesmu un deju svētku noslēguma socvietnē “Facebook” publicēja savu viedokli par notikušo noslēguma koncertu Mežaparkā. Viņaprāt, tas “izgāzās”. Pie Bojāra ieraksta bija vērojamas spraigas diskusijas – daži piekrita šim viedokli, bet daži – nē.

“Labs pārbaudījums Latvijas demokrātijai, vārda brīvībai un arī godīgumam… jeb vai kāds no mūsu lielās kultūras nesējiem būs tik drosmīgs pateikt, ka šoreiz šis Dziesmu svētku tik ļoti gaidītais noslēguma koncerts Mežaparkā tā rīkotājiem… NESANĀCA.

Nesanāca… Nedz dramaturģiski smalki izausts, nedz izdomas un pārsteigumu pilns, nedz emocionāli tik spēcīgs un aizkustinošs, kā to gaidīja desmitiem tūkstošiem skatītāju un tūkstošiem arī pašu tā dalībnieku.

Un reizēm to ir vērts pateikt un atzīt, ka… Nesanāca… Padomāt, kāpēc… Lai nākamreiz sanāktu!” – Bojārs ierakstīja pirmdienas vakarā socvietnē.

Pie šī ieraksta lasāmi dažādi komentāri:

“Muļķības! Sanāca gan!”

“Piekrītu, noslēguma koncerts bija kā sēru dievkalpojums.”

“Nesaprotu, kāpēc tāds negatīvisms…”

“Beigas nesanāca. 2x to dziesmu, 2x šito dziesmu. Viss it kā ok, bet kaut kas nebija.”

“Nesanāca ģenerālmeiģinājums, bet vakar bija fantastiski, jo bija klāt gan dejotāji, gan šova elementi. Man šie ir skaistākie un izdevušākies svētki! Bet katram savs!”

“Man patika. Manai ģimenei arī”, “Esmu novērojis, ka šis ir ļoti paredzams un izplatīts viedoklis to vidū, kuri paši nebija starp dalībniekiem. Kritika ir vērtīga, bet ar vienu nosacījumu – izdarīt kaut nedaudz pašam lietas labā, lai kritizēto uzlabotu (nākt ar konkrētu domu, darbību, priekšlikumu). Jā, es piedalījos, bet tas ir ļoti derīgs domāšanas modelis arī citās situācijās ikdienā, darbā.”

“Es biju. Un man patika. Kā Tīrums, tā noslēgums. Un esmu pateicīga dalībniekiem par milzīgo darbu.”

“Piekrītu, skaisti svētki, taču pašās beigās kaut kā trūka! (ne tikai manas domas) trūka uzrāviena, kulminācijas! Koncerta sākums- ļoti garš un garlaicīgs, gan dalībniekiem, gan skatītājiem. 2018.gadā bija tik skaisti ar mūziku un dziedāšanu…”.

