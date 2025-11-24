“Ir jābeidz izlikties…” Liepiņa vērtē azartspēļu reklāmu aizliegumu Latvijā 0
Azartspēļu reklāmas Latvijā bieži ir apspriešanas vērts temats, bet pastāv uzskats, ka patreizējie ierobežojumi nestrādā, par to TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa.
Liepiņa uzskata, ka azartspēļu reklāmu aizliegums ir neefektīvs: “Ir jābeidz spēlēt strausa politiku un izlikties, ka aizliegums strādā, jo tā nav.”
Viņa norāda, ka par šo tēmu neviens nevēlas runāt, bet mēs jau atkal esam atpalikuši no citām valstīm, jo lielākajā daļā Eiropas valstu šādas reklāmas ir atļautas. Tikko bija Eiropas basketbola čempionāts, un viens no galvenajiem sponsoriem bija azartspēļu zīmols, kurš Latvijā nestrādā un kuram Latvijā pat nav licences.
Liepiņa skaidro, ka mūsdienās, kad mūsu Latvijas mediji ir savienoti ar pārējo pasaules mediju tīklu, rodas situācijas, ka visur citur viss vēljoprojām notiek, tāpēc mēs turpinām saņemt šāda tipa reklāmas. “Šāds aizliegums attiecas tikai uz Latvijas jurisdikciju,” viņa piebilst.
Tāpat viņa norāda, ka reklāmas tiek iesūtītas un ir pieejamas mūsu personiskajās digitālajās ierīcēs, piemēram, telefonos un planšetdatoros. “Faktiski aizliegums ir, bet tas nestrādā,” uzskata Liepiņa.
Viņa norāda, ka šim jautājumam ir jāpieliek punkts un jāatļauj reklamēties, jo valsts šiem uzņēmumiem izsniedz licences un iekasē licences maksu. Tāpat viņa uzsver, ka ir ieviestas pietiekami augstas prasības atkarību kontroles jautājumos.
“Mēs esam spēruši lielu soli pakalpojuma kvalitātes virzienā, lai pasargātu lietotāju. Ir jāatļauj reklamēties, jo tas tāpat notiek,” piebilst Liepiņa.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad azartspēļu reklāmu aizliegums Latvijā ir spēkā kopš 2006. gada.