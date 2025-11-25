Saule vai sniegs? Laika prognoze otrdienai 0
Otrdienas rītā gaisa temperatūra Latvijā ir -1..-4 grādi, liecina meteoroloģiskā informācija. Debesis pārsvarā mākoņainas, vietām iespējams neliels sniegs. Autoceļi dažviet apledojuši. Biezākā sniega sega novērojumu stacijās ir četri centimetri Ainažos.
Pūš lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja. Rīgā pārsvarā mākoņains rīts, pūš lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš un termometri rāda -1..-2 grādus.
Otrdien Latvijā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi un daudzviet uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi. Gaišāka diena būs Kurzemē un Vidzemē, bet vairāk mākoņu saglabāsies Latgalē.
Pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs -1..+2 grādi.
Rīgā otrdiena paies bez nokrišņiem, mākoņu kļūs mazāk un pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +1 grādam.
Atmosfēras spiediens paaugstinās, no rīta tas ir 1007-1011 hektopaskāli jūras līmenī.
Autovadītājiem jābūt modriem
Šorīt apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
Slidenos ceļa posmus apstrādā ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 60 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Nīcgales līdz Izvaldai, Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Blīdenei, Ventspils šosejas (A10) posmos no Rīgas līdz Strazdei, Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Špoģiem līdz Medumiem, kā arī Daugavpils apvedceļa (A15).
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Ogres, Aizkraukles, Madonas un Smiltenes apkārtnē.
Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.