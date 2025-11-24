FOTO: LA.LV kolāža

"Latvijā daudzi kolekcionē pastmarkas." Populārs ārzemju medijs jau atkal sajauc vietām datus par Latviju un Lietuvu, smīdinot baltiešus

21:20, 24. novembris 2025
Brāļi, braliukas, bet – atsevišķas valstis ar dažādām valodām un kultūru. Lai arī, nenoliedzami, lietuviešus uzskatām par saviem brāļiem un māsām un esam līdzīgi daudzos veidos, tomēr saglabāt savu identitāti ir svarīgi. Daudz dzirdēts, kā ārzemnieki mūs jauc ar lietuviešiem vai domā, ka esam viena valsts. Nu ar lietuviešiem mūs sajaucis arī populārs ārzemju medijs.

“Ups, viņi to atkal izdarīja,” socvietnē “X” raksta Saule (@sankuperis). Viņa publicējusi ekrānšāviņu, kurā redzams, ka populārais medijs “Euronews”, publicējot datus par valstu populārākajiem bērnu vārdiem, ir sajaucis vietām Latviju ar Lietuvu.

“Euronews” tabulā, kurā dati ņemti no 2020. gada (Latvijā) un 2022. gada (Lietuvā), bet portālā publicēti 2023. gadā, redzams, ka Latvijā populārākie zēnu vārdi ir:

1. Markas;
2. Benas;
3. Herkus;
4. Jonas;
5. Dominykas;
6. Jokūbas;
7. Lukas;
8. Matas;
9. Adomas;
10. Kajus.

Populārākie meiteņu vārdi:

1. Sofija;
2. Emilija;
3. Amelija;
4. Liepa;
5. Luknė;
6. Patricija;
7. Kamilė;
8. Lėja;
9. Izabelė;
10. Elija.

Lai arī daudzi vārdi ir līdzīgi, skaidri redzams, ka šie vārdi ir lietuviešu valodā, ne latviešu. “Euronews” populārākie lietuviešu zēnu vārdi:

1. Olivers;
2. Roberts;
3. Marks;
4. Emīls;
5. Gustavs;
6. Markuss;
7. Kārlis;
8. Daniels;
9. Adrians;
10. Jēkabs.

Populārākie meiteņu vārdi:

1. Sofija;
2. Emīlija;
3. Alise;
4. Anna;
5. Marta;
6. Amēlija;
7. Paula;
8. Emma;
9. Elizabete;
10. Dārta.

Cilvēki komentāros smejas un ironizē par situāciju:

“Labi, ka Latvijai un Lietuvai vēl nav piedēvēts vienas otras karogs.”

“Latvijā daudzi kolekcionē pastmarkas.”

“Lathuania un Litvia.”

“Nja… Joprojām.”

Ekrānšāviņš “Euronews”
