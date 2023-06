Ukrainas mantojums karā ir tik pat ciniski un nežēlīgi apdraudēts kā cilvēku dzīvības. Uzbrukumā cietusī vēsturiskā celtne Kijivā. Foto: SHUTTERSTOCK

Ukrainas bēdīgi slavenajam “melnajam sarakstam” “Murotvorets” datubāzei pievienots oligarhs Vardanjans Ieteikt







Krievijas oligarham Rubenam Vardanjanam, kurš savulaik bija Karabahas administrācijas vadītājs, noteikts statuss “nekavējoties arestēts un nodots Ukrainas vai NATO valstu tiesībsargājošajām iestādēm”. Sestdien, 17.jūnijā, viņa profils parādījās cienījamā Ukrainas datubāzē “Myrotvorets”, kas specializējas Krievijas agresijas līdzdalībnieku izmeklēšanā, vēsta Cenzor.net.

Vardanjana iekļaušana vienā no Ukrainas bēdīgi slavenākajiem “melnajiem sarakstiem” ir saistīta ar to, ka viņš savulaik strādāja Krievijas uzņēmuma augstākajā vadībā, kas nodarbojas ar materiālo (transporta, loģistikas un citu) atbalstu darbībām, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību”.

“Centrs “Myrotvorets” pieprasa tiesībsargājošām iestādēm izmeklēt publikāciju vietnē kā paziņojumu par apzinātām darbībām pret Ukrainas nacionālo drošību, mieru, cilvēkdrošību un starptautisko tiesisko kārtību un citiem tiesiskiem nodarījumiem,” norāda publikācijas autori “melnā saraksta” tīmekļa vietnes Myrotvorets.center ziņojumā.

“Pat pēc atkāpšanās no amata Vardanjans turpina kavēt miera panākšanu Karabahā,” vēsta ukraiņu politiskais analītiķis Igors Čalenko izdevumā Newsweek-Romania.

Ņemot vērā ES un ASV centienus panākt miera izlīgumu starp Armēniju un Azerbaidžānu, Kremļa intereses pārstāvošais Vardanjans mudināja armēņus Karabahā ņemt rokās ieročus.

Savā runā mītiņā 9. maijā Hankedi pilsētā Vardanjans atkārtoti uzsvēra Krievijas militārās klātbūtnes nepieciešamību Karabahā, ko amerikāņu Wall Street Journal dēvē par instrumentu Putina ietekmes saglabāšanai Dienvidkaukāzā.

“Vardanjans ir viens no bagātākajiem cilvēkiem Krievijā, viņš ir draugs ar Putinu… Viņš tiek apsūdzēts naudas atmazgāšanā ar ārzonu kompāniju starpniecību un naudas līdzekļu pārskaitīšanā Putina ietekmīgajiem draugiem,” raksta The Washington Times.

Turklāt Vardanjans ir bēdīgi slavens ar izmeklējošo žurnālistu konsorcija OCCRP izmeklēšanu par viņa uzņēmumu “Troika Dialog” (skandāls tika nodēvēts par “Troika Laundromat”) un tā lomu ārzonu tīklu veidošanā. Ņemot vērā šo skandālu, iniciatīvu noteikt sankcijas pret Vardanjanu kā vienu no Kremļa līdzgaitniekiem vēl 2019. gadā izvirzīja 22 Eiropas Parlamenta deputāti.

Pēc tam 2022. gadā pat 46 ASV Kongresa locekļi aicināja pret viņu noteikt personiskas sankcijas.

Savukārt Ukrainas varas iestādes oligarhu sankciju sarakstā iekļāva vēl 2022.gada rudenī.

“Jācer, ka uz Rubeņa Vardanjana līdzšinējiem centieniem saglabāt Putina pozīcijas Kaukāza dienvidos, šī Kremļa rokaspuiša nopelni beidzot tiks novērtēti ne tikai Kijevā, bet arī Briselē un Vašingtonā, ” nesen savā izdevumā Newsweek rakstīja ukraiņu politikas analītiķis un Analīzes un stratēģijas centra vadītājs Igors Čalenko.