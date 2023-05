Kazahstānas iedzīvotāju vidū pieaug bažas, ka Krievija pēc zaudējuma Ukrainā, varētu iebrukt viņu valstī Ieteikt







Kazahstānā divas nevalstiskās organizācijas “MediaNet” un “PaperLab” veikušas aptauju par to, kāda ir Kazahstānas iedzīvotāju attieksme pret karu Ukrainā. 60% kazahu ir neitrāla attieksme, 12.8% atbalsta Krieviju, savukārt 21.1% atbalsta Ukrainu. Turklāt vairojas kazahu bažas par Krievijas kareivīgumu un pieaug to iedzīvotāju skaits, kas uzskata, ka Krievija varētu iebrukt arī Kazahstānā. Tas kopš iepriekš veiktās aptaujas pieaudzis no 8,3% līdz 15% šobrīd. Par ko liecina šie dati? TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” jautājām pulkvežleitnantei, Zemessardzes štāba virsniecei Anitai Pizelei.

“Ir tāds teiciens – ir lieli meli, mazi meli un statistika. Pirmkārt, ir jāskatās, kas pasūtījis šādu statistiku un kādam mērķim tā tika gatavota,” norāda Anita Pizele.

“Protams, šī valsts saprot, ja Krievijai neizdosies Ukrainas iekarošana, un kādā citā valstī, kas ir bijusī padomju republika, veidojas pretkrieviska nostāja, var gadīties, ka Krievija var pavērsties pret Kazahstānu, tāpat kā pret Moldovu,” pieļauj pulkvežleitnante.