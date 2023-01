Abavas upe pie Kandavas, kur, atkušņa ietekmē, paaugstināts ūdens līmenis. Foto: Lita Millere/LETA

Upes iziet no krastiem. Meteo centrs aicina sekot līdzi aktuālajiem datiem!







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Atkušņa un lietus dēļ upēs turpināsies noteces palielināšanās un ūdenslīmeņa kāpums, tādēļ iedzīvotājus aicina būt uzmanīgiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina iedzīvotājus, kuriem pieder īpašumi netālu no upju palienēm un zemākās vietās, sekot līdzi Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) prognozēm un savas pašvaldības norādēm.

Vakar visā Latvijā bija spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums par paaugstināto ūdenslīmeni. Kā ziņo ­LVĢMC, vakar turpinājās ledus iešana Daugavā no Polockas līdz Zeļķiem, pie Pļaviņām izveidojies sablīvējums augšpus un lejpus novērojumu stacijai. Ledus iešana turpinājās arī Daugavas baseina lejteces upju posmos – Ogrē un Lielajā Juglā. Liel­upē turpinājās ledus iešana. Kurzemes upes lielākoties brīvas no ledus. Nedēļas otrajā pusē kļūšot ievērojami aukstāks, upju notece samazināsies, ūdenslīmenis upēs sāks svārstīties ar tendenci pazemināties. Ledus sastrēgumi, kas būs izveidojušies un saglabājušies, sasals, no ledus brīvajos posmos atsāksies ledus un vižņu veidošanās, kas atsevišķās vietās atkal var izraisīt ūdens līmeņa kāpumu.

Tiek prognozēts, ka ūdens līmeņa augstākie rādītāji iestāsies Salacā pie Lagastes un tās baseina upēs, Gaujas augštecē un tās baseina upēs sagaidāmi līdz 6. janvārim. Salacas augštecē, Gaujas posmā Valmiera–Sigulda augstākais ūdens līmenis sagaidāms 12.–14. janvārī. Daugavā ūdens līmeņa maksimums sagaidāms 9.–11. janvārī, bet Daugavas baseina upēs līdz 10. janvārim. Latvijas rietumu un centrālās daļas upēs līmeņa maksimums sagaidāms līdz 6. janvārim.