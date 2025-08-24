Mīlestības noslēpumi atklāti: Kā veidojas seksuālā orientācija un kāpēc tā nav izvēle? 0
Seksualitāte ir daudzveidīga, un dzimums, kas cilvēku piesaista, tiek noteikts pubertātes laikā. Izšķiroša nozīme ir bioloģisko un psihosociālo faktoru mijiedarbībai. Pirms trīsdesmit pieciem gadiem, 1990. gada 17. maijā, Pasaules Veselības organizācija (PVO) svītroja homoseksualitāti no slimību saraksta, tādējādi miljoniem cilvēku pēkšņi kļuva “veseli”, par to plašāk raksta Deutsche Welle.
Līdz tam viendzimuma mīlestība tika uzskatīta par “garīgu slimību”, un cietēji bieži tika ieslodzīti psihiatriskajās iestādēs vai cietumos, pakļauti elektrošoka terapijai vai apšaubāmai psihoterapijai.
Mūsdienās ir skaidrs, ka homoseksuāli, biseksuāli vai transseksuāli cilvēki nav un nekad nav bijuši slimi, saka profesors Dr. Klauss M. Beiers, Berlīnes Šaritē slimnīcas Seksoloģijas un seksuālās medicīnas institūta direktors.
Cilvēka seksualitāti raksturo tās daudzveidība. “Tagad ir skaidrs: neviens neizvēlas savu seksuālo orientāciju. Tas ir liktenis, nevis izvēle. Dzimumhormonu ietekmē pubertātes laikā attīstās seksuālās preferences struktūra, kas tiek ieprogrammēta indivīda dzimumorientācijā, vēlamās personas ķermeņa shēmā un seksuālās mijiedarbībās ar šo personu,” skaidro Beiers.
Pēc šīs attīstības fāzes pusaudža gados seksuālā preference paliek stabila visu mūžu, neskatoties uz dažu cilvēku vēlmi mainīt savu orientāciju, piemēram, sociālā spiediena dēļ, lai pielāgotos sabiedrības normām.
Neheteroseksualitāte kā globāla realitāte
Vispārējās cilvēktiesības ietver tiesības uz seksuālās orientācijas brīvību. Seksualitāte vienmēr ir bijusi daudzveidīga, un tā nav modes lieta vai tikai liberālām sabiedrībām raksturīga. “Saskaņā ar mūsu datiem, viendzimuma orientācija sastopama aptuveni trīs līdz piecu procentu iedzīvotāju visās kultūrās. Ar cilvēka seksualitāti nevar rīkoties citādi – to raksturo šī daudzveidība,” saka Beiers.
Tāpēc ir nepareizi tiesāt vai nosodīt kādu, pamatojoties uz viņa seksuālo orientāciju. Tomēr seksuālā orientācija polarizē sabiedrības. Dažkārt tā noved pie izslēgšanas, diskriminācijas un vajāšanas.
Homoseksualitāte ir sodāma vismaz 67 valstīs, un septiņās valstīs viendzimuma attiecības tiek sodītas pat ar nāvi.