#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Attēlam ilu
Attēlam ilu
Foto: ZUMAPRESS.com/ SCANPIX/ LETA

Mīlestības noslēpumi atklāti: Kā veidojas seksuālā orientācija un kāpēc tā nav izvēle? 0

LA.LV
18:03, 24. augusts 2025
Veselam Dzīvesveids

Seksualitāte ir daudzveidīga, un dzimums, kas cilvēku piesaista, tiek noteikts pubertātes laikā. Izšķiroša nozīme ir bioloģisko un psihosociālo faktoru mijiedarbībai. Pirms trīsdesmit pieciem gadiem, 1990. gada 17. maijā, Pasaules Veselības organizācija (PVO) svītroja homoseksualitāti no slimību saraksta, tādējādi miljoniem cilvēku pēkšņi kļuva “veseli”, par to plašāk raksta Deutsche Welle.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus 13
“Tas bija kas draudīgs, bariņš melnādaino apstājās un…!” sieviete dalās ar Ogres svētkos redzēto
Kokteilis
“50 tūkstoši cilvēku un hītu nav! Un tie sadzērušies fani!” “Prāta Vētras” koncerta apmeklētāji izsakās par lielkoncertu Mežaparkā
Lasīt citas ziņas

Līdz tam viendzimuma mīlestība tika uzskatīta par “garīgu slimību”, un cietēji bieži tika ieslodzīti psihiatriskajās iestādēs vai cietumos, pakļauti elektrošoka terapijai vai apšaubāmai psihoterapijai.

Mūsdienās ir skaidrs, ka homoseksuāli, biseksuāli vai transseksuāli cilvēki nav un nekad nav bijuši slimi, saka profesors Dr. Klauss M. Beiers, Berlīnes Šaritē slimnīcas Seksoloģijas un seksuālās medicīnas institūta direktors.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krievi ir ielenkti! Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja vēl trīs ciematus netālu no Pokrovskas, ziņo mediji
100 000 eiro kukulis: KNAB atklāj mēģinājumu no melnā saraksta izdzēst Krievijas juristu Miščenko
“Sievas un bērna acīs varēja redzēt pārdzīvotās šausmas,” tālbraucējs dalās bīstamās profesijas stāstos, kurus neviens nevēlas atklāt

Cilvēka seksualitāti raksturo tās daudzveidība. “Tagad ir skaidrs: neviens neizvēlas savu seksuālo orientāciju. Tas ir liktenis, nevis izvēle. Dzimumhormonu ietekmē pubertātes laikā attīstās seksuālās preferences struktūra, kas tiek ieprogrammēta indivīda dzimumorientācijā, vēlamās personas ķermeņa shēmā un seksuālās mijiedarbībās ar šo personu,” skaidro Beiers.

Pēc šīs attīstības fāzes pusaudža gados seksuālā preference paliek stabila visu mūžu, neskatoties uz dažu cilvēku vēlmi mainīt savu orientāciju, piemēram, sociālā spiediena dēļ, lai pielāgotos sabiedrības normām.

Neheteroseksualitāte kā globāla realitāte

Vispārējās cilvēktiesības ietver tiesības uz seksuālās orientācijas brīvību. Seksualitāte vienmēr ir bijusi daudzveidīga, un tā nav modes lieta vai tikai liberālām sabiedrībām raksturīga. “Saskaņā ar mūsu datiem, viendzimuma orientācija sastopama aptuveni trīs līdz piecu procentu iedzīvotāju visās kultūrās. Ar cilvēka seksualitāti nevar rīkoties citādi – to raksturo šī daudzveidība,” saka Beiers.

Tāpēc ir nepareizi tiesāt vai nosodīt kādu, pamatojoties uz viņa seksuālo orientāciju. Tomēr seksuālā orientācija polarizē sabiedrības. Dažkārt tā noved pie izslēgšanas, diskriminācijas un vajāšanas.

Homoseksualitāte ir sodāma vismaz 67 valstīs, un septiņās valstīs viendzimuma attiecības tiek sodītas pat ar nāvi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Irānā ieslodzītais zviedru diplomāts drošības dēļ visu ieslodzījuma laiku slēpa savu seksuālo orientāciju
Pāvests Francisks diskusijā par gejiem esot izmantojis aizskarošu lamuvārdu – bīskapi apmulsumā
VIDEO. Gandrīz pusmiljonu rubļu vērta kaisle – meitenēm par skūpstīšanos, t. i., LGBT propagandu, draud milzīgas nepatikšanas