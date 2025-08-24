#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. “Kas tas vispār ir?!” Internetu pāršalc kadri ar vairākus kilogramus smagu jūras radību 0

17:45, 24. augusts 2025
Dienvidkorejas piekrastē kāda makšķerniece izvilkusi milzu “gļotu kunkuli”. Ar atradumu viņa dalījās sociālajos tīklos, izraisot gan sajūsmu, gan riebumu interneta lietotājos. Video ar šo neparasto lomu skatīts jau vairāk nekā 20 miljonus reižu.

Izrādās, tā ir milzu jūras gliemene, kas svēra aptuveni 5 kilogramus.

“Tik milzīgu vēl nekad nebijām redzējuši,” medijam “Jam Press” sacīja Tatjana Lju.

Viņa stāsta, ka ar komandu bija iemērkusi ēsmas maisu un to vilkusi ārā, taču tad viņi pamanījuši, ka pie auklas turas neparasti liela, gļotaina radība.

Video redzams, kā no ūdens tiek izvilkta aukla, pie kuras karājas gigantiskā gliemene. Klātesošie reaģē ar izsaucieniem un pārsteiguma saucieniem, it kā būtu skatāma aina no zinātniskās fantastikas filmas.

Sociālajos tīklos skatītāji sacentās asprātībās. Kāds salīdzināja redzēto ar “vaļa vēmekļiem”, cits komentēja: “Tas izskatās pretīgi un gļotaini. Fuj.” Vēl kāds rakstīja: “Kas pie velna tas ir?” un kāds cits pabrīdināja: “Tu jau zini, ka viņi to apēdīs!”

Par laimi, jūras gliemene tika atlaista atpakaļ okeānā, tai nekādi nekaitējot.

Precīza suga nav noteikta, taču daudzi pieļauj, ka tā varētu būt kāda jūras zaķa šķirne — jūras gliemezis ar iekšējo čaulu, kas dzīvo seklos ūdeņos un barojas ar jūraszālēm.

