VIDEO. Pie vainas alkohols vai kājas trauma? Basketbolista Jāņa Timmas izskatīgā sieva Anna Sedokova koncerta laikā Maskavā vairākas reizes nokrīt uz skatuves







Ukraiņu izcelsmes dziedātāja Anna Sedokova, latviešu basketbolista Jāņa Timmas sieva, kura savu ikdienas dzīvi aizvada Maskavā, nokļuvusi neapskaužamā situācijā. Nesen Maskavā bija viņas koncerts, taču sieviete bija tādā alkohola reibumā, ka uzstājoties uz skatuves, vairākas reizes zaudēja līdzsvaru un nokrita. Fani šos neveiklos mirkļus nofilmējuši un izvietojuši sosvietnēs.

Jau sen klīst baumas, ka Annai ir problēmas ar alkoholu, taču līdz šim koncertos viņa bija uzvedusies adekvāti. Daži avoti stāsta, ka šī koncerta laikā viņa arī aizkulisēs vairākas reizes esot zaudējusi līdzsvaru un uzvedusies ļoti dīvaini.





































Dziedātāja Anna Sedokova un latviešu basketbolists Jānis Timma

Tomēr daži fani dziedātāju attaisno, sakot, ka viņas krišana uz skatuves nav saistīta ar alkohola lietošanu, bet gan ar viņas kājas traumu. Par to Sedokova vairākkārt minējusi arī socvietnē “Instagram”. “Tas bija maksimāli emocionāli. Paldies visiem par koncertu. Man bija nereāli sāpīgi stāvēt, bet liekas, ka es to pat nesajutu. Jutu tikai jūsu mīlestību,” – dziedātāja raksta pie kāda foto, kur viņa redzama vienā no koncertiem.

Sedokovai ārsti esot uzlikuši uz kājas ģipsi, kurā viņai jāpavada vairākas nedēļas, tomēr par spīti tam, Anna esot izlēmusi koncertus neatcelt un uzstāties.

Tikmēr daži fani uzskata, ka Sedokova ir ne tikai dziedātāja, bet arī laba aktrise. Kā zināms, soctīklos viņa aktīvi publicē arī visu, kas saistīts ar viņas privāto dzīvi – gan tad, kad attiecībās ar vīru Jāni Timmu viss ir lieliski, soctīklos tiek izliktas kaislīgas bildes un pat video. Taču nesen pāris bija nopietni sastrīdējies un pat grasījās šķirties – socvietnēs abi publicēja dažādus dīvainus citātus un runāja par nodevību. Anna arī fotogrāfijās demonstrēja, ka ir devusies izklaidēties seksīgā tērpā viena pati. Tāpēc daži uzskata, ka Annas problēmas ar alkoholu, kā arī šādi kritieni uz skatuves ir uzspēlēts teātris, lai kārtējo reizi sev pievērstu lieku uzmanību.

2020. gada septembrī šaurā ģimenes lokā latviešu basketbolists Jānis Timma apprecēja Annu Sedokovu. Jānim šīs ir otrās laulības, bet Annai – trešās. Viņai no iepriekšējām attiecībām ir arī trīs bērni – meitas Monika un Alina un 2017.gadā dzimušais dēls Hektors. Bet Jānim no pirmās sievas Sanas Timmas ir dēls.