Uzlabo savu mājokli, likteni un pašsajūtu! 9 vērtīgi ieteikumi, ko nevajag glabāt mājās







Autors: Anna Skariņa, "Praktiskais Latvietis", AS "Latvijas Mediji"

Mājas ir vieta, kur tiek pavadīta lielākā dzīves daļa – te guļam, atpūšamies, uzņemam viesus un nereti strādājam. Mājas enerģētika spēj ietekmēt pašsajūtu, veiksmi, attiecības un pat likteni.

Lai dzīvē būtu laime, veiksme un mīlestība, nepieciešams veikt mājas attīrīšanu no negatīvās enerģijas. Saskaņā ar seno austrumu mācību fen-šui bieži vien daudzi mājās glabāti priekšmeti ir tie, kas piesaista negatīvo enerģiju, un no tiem nepieciešams nekavējoties atbrīvoties.

Kā veikt mājas attīrīšanu

1. Dāvanas

Glabājot draugu vai tuvinieku uzdāvinātas lietas, kas neiet pie sirds un nav īsti vajadzīgas, nav iespējams nevienam izdabāt vai sagādāt prieku. Neapdomīgi izvietojot tādus priekšmetus redzamā vietā, dzīvē vairojas stress un telpā enerģētika kļūst vājāka. Taču vēl postošāk iedarbojas dāvanas no netīkamiem cilvēkiem – tās var iedarboties pat kā lāsts vai ļauna acs. Lietas, kuras reiz dāvinātas, bet vairs tevi nepriecē, nekādā gadījumā neglabā mājās, bet pārdod, uzdāvini kādam vai apmaini pret kaut ko.

2. Salauzta sadzīves tehnika vai elektronika

Bioenerģētikas speciālisti apgalvo, ka tehnika spēj vadīt un izstarot cilvēkam negatīvo enerģiju. Tas nedraud, kamēr telefons, televizors vai radio darbojas bez aizķeršanās, bet, tiklīdz ierīces ir izgājušas no ierindas, negatīvā enerģija tiek raidīta uz cilvēka iekšējo pasauli. Vecs monitors vai sistēmas bloks var būt tik spēcīgs negatīvās enerģijas izstarotājs, ka spēj būt par cēloni pat onkoloģiskajām saslimšanām.

3. Avīzes un žurnāli

Neveido mājās vecu avīžu un žurnālu uzkrājumus, jo tie piesaista svešu enerģētiku un veicina jucekli tavā dzīvē. Visi papīra krāmi palēnina mājas iemītnieku spēju ātri reaģēt un pieņemt lēmumus un līdzīgi zirnekļu tīkla pavedienam pārklāj domāšanu.

4. Slimnīcas apģērbs

Ja tev ir nācies kādu laiku pavadīt slimnīcā, nekādā gadījumā uz mājām neņem to apģērbu un apavus, ko izmantoji slimnīcā. Visas lietas, kas bijušas ārstniecības iestādē, piesūkušās ar slimību un ciešanu enerģētiku. Atbrīvojies no tām bez nožēlas, pie reizes izmetot arī problēmas, sliktu pašsajūtu un negatīvas domas.

5. Mirušu cilvēku lietas

Bieži vien ir ļoti grūti šķirties no mīļu tuvinieku un dārgu cilvēku lietām pēc to nāves, jo tās atgādina par aizgājēju, taču speciālisti apgalvo, ka mirušā mantas piesaista neveiksmes, liekot visu laiku atcerēties par bēdām un sāpēm. Šķiries no aizgājēja apģērba bez pārdomām, atdodot to labdarībai, bet dārgo cilvēku piemiņa lai glabājas sirdī un fotogrāfijās albumā.

6. Veci mājas uzkopšanas priekšmeti

Vecas un nolietotas slotas, birstes, grīdas mazgājamās lupatas rada postošu enerģētiku un saimniekam sūta vien bēdas. Ja tu bieži slimo, ir spēku izsīkums, nežēlo naudu jauniem uzkopšanas piederumiem, bet no savu laiku nokalpojušajiem atbrīvojies. Priekšmetiem mājas uzkopšanai vienmēr jābūt tīriem, kārtīgiem, un tie jāglabā nevainojami tīrā un tiem piemērotā vietā.

7. Ieplēsti trauki

Roka neceļas izmest iemīļoto tasīti ar nolūzušu osiņu vai šķīvi, kam parādījusies plaisa? Tu pieļauj lielu kļūdu, glabājot mājās tādus priekšmetus. Trauki simbolizē ģimeni, mājīgumu un pārticību. Austrumu paruna saka, ka plaisas traukos ir plaisas liktenī. Ja nevēlies neveiksmes savā dzīvē, nekavējoties atbrīvojies no ieplēstiem vai saplēstiem traukiem.

8. Medību trofejas un dzīvnieku izbāzeņi

Brieža ragi, ģērētas ādas un mirušu dzīvnieku izbāzeņi negatīvi ietekmē mājinieku enerģētiku. Šādi “rotājumi” noteikti nav vēlami nevienā mājā. To enerģētika glabā dusmas, bailes un atmiņas par dzīvnieka vardarbīgo nāvi. Dzīvnieku mirstīgajām atliekām jābūt apglabātām ar cieņu, nevis izliktām publiskai apskatei.

9. Mākslīgie ziedi

Ziedi, kas veidoti no plastmasas, ir ne tikai putekļu krātuves, bet arī uzsūc sevī negatīvo enerģiju. Tie ir nedzīvas enerģijas nesēji un mājās rada nomācošu atmosfēru. Ja nevēlies nodarīt postu laimīgai dzīvei un veselībai, atbrīvojies no šī mākslīgā skaistuma.

Pēc mājas atbrīvošanas no nevajadzīgām lietām, kuras var būt par iemeslu neveiksmēm, veselības un laimes zaudējumam, ir jāveic attīrīšanas rituāls. Vispirms sameklē aromātiskās sveces vai kaltētu kadiķa zaru, tad sāc apstaigāt mājokli, pakāpeniski pārvietojoties no sliekšņa pulksteņrādītāja virzienā, nedaudz uzkavējoties katrā stūrī. Pēc apgaitas noskaiti māju attīrošu lūgšanu. “Kungs, attīri manu māju no skaudības un ļaunu cilvēku ietekmes, palīdzi attīrīt māju no pašu radītā un citu piesauktā ļaunuma, no naida un dusmām atbrīvo manu māju. Sargi manu māju no izputēšanas, uguns un izmisuma. Liec, lai tajā mājo miers un mīlestība. Lai notiek tavs prāts. Āmen.”