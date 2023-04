Foto: Shutterstock

Uzmanies šodien no straujiem, spontāniem lēmumiem! Horoskopi 5.aprīlim Ieteikt







Auns

Šodien tu būsi viens no labākajiem cilvēkiem, ko tavi draugi savā ikdienas skrējienā satiks – tu būsi draudzīgs, atvērts un izpalīdzīgs. Īsts draugs!

Vērsis

Šī diena aizritēs zem mīlestības zīmes. Un tā būs arī radoša. Tāpēc, ja ir kaut kas, ko tu vēlies realizēt, bet tam vajadzēja iedvesmu, ķeries šodien klāt, jo viss izdosies.

Dvīņi

Tavas ambīcijas neļaus tev sēdēt mierīgi. Tās tevi virzīs uz priekšu pretī taviem mērķiem. Ļoti labi – izmanto to savā labā.

Vēzis

Uzmanies šodien no straujiem, spontāniem lēmumiem. Jo tu ar troksni dosies uz priekšu, bet iekulsies nepatikšanās. Labāk lēnāk un mierīgāk, bet bez nepatikšanām.

Lauva

Nemūc prom no sarunām, kuras šodien var izrādīties ļoti noderīgas tev pašam. No vienas puses, tu negribēsi uzņemties atbildību, bet no otras puses – tās tev dos daudz vairāk, nekā kaut ko atņems.

Jaunava

Tu riskē šodien nokost vairāk, nekā varēsi norīt. Labi padomā par to! Samazini savu apetīti – tas ne pie kā laba tevi nenovedīs.

Svari

Neapgrūtini citus ar savām problēmām. Centies ar tām tikt galā pats, jo nevienam jau tavas problēmas neinteresē – laiks to saprast.

Skorpions

Šodien diezgan lielu nepatiku tev izraisīs kāda nodarbe, taču tev tā būs jāizdara un aizbēgt no tā nekur prom tu arī neaizbēgsi. Jo ātrāk pieķersies, jo labāk tev pašam.

Strēlnieks

Šodien jāuzmanās radīt par sevi nepareizi iespaidu, jo tas ļoti traucēs tev sasniegt tavus šīs dienas mērķus. Domā par to, ko runā un kam to saki.

Mežāzis

Tev būs pa spēkam izveikt dažādas afēras – gan lielas, gan mazas. Raugi gan, lai tās nevienam citam netraucētu dzīvi.

Ūdensvīrs

Šodien tu vari atļauties būt tik liels egoists, cik tu vēlies. Aizver acis uz visām problēmām, izņemot savām.

Zivis

Labas idejas tev šodien ienāks galvā. Un starp tām būs arī kaut kas tāds, ko tu sen jau gribēji, bet baidījies izdarīt. Šodien ir laiks!