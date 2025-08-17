#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Scanpix/AFP/LETA

“Krievija ir liela valsts, bet Ukraina – nav…” Tramps pēc tikšanās ar Putinu aicina Zelenski rīkoties 0

LETA
8:47, 16. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps pēc tikšanās Aļaskā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu piektdien paziņoja, ka tagad Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ziņā ir izmantot šo tikšanos un panākt vienošanos par kara izbeigšanu.

“Tagad tiešām prezidenta Zelenska ziņā ir to izdarīt. Un es arī teiktu, ka Eiropas valstīm vajadzētu nedaudz iesaistīties, bet tas ir prezidenta Zelenska ziņā,” Tramps sacīja intervijā telekanālam “Fox News”.

Tramps novērtēja savu tikšanos ar Putinu ar 10 ballēm pēc 10 ballu skalas un sacīja, ka šo sarunu gaitā ir sasniegts lielu progress, jo Putins grib panākt vienošanos par Ukrainu.

Tramps atteicās publiski izpaust, kādos jautājumos viņš bijis vienisprātis ar Putinu un kādos starp viņiem bijušas domstarpības.

ASV prezidents arī paziņoja, ka puses sāks gatavot tikšanos, kurā piedalītos viņš, Putins un Zelenskis. “Gan Zelenskis, gan Putins grib, lai es būtu klāt viņu tikšanās reizē. Es tur būšu,” sacīja Tramps.

Tramps apgalvoja, ka ir “diezgan liela iespējamība” noslēgt vienošanos par kara noregulējumu Ukrainā un ka kara beigas būtu svarīgs panākums gan Putinam, gan Zelenskim.

“Mēs gandrīz panācām vienošanos. Tagad (..) Ukrainai jāpiekrīt. Varbūt viņi teiks “nē”‘,” sacīja Tramps, iesakot Zelenskim tomēr “noslēgt darījumu”.

“Noslēdziet darījumu. Krievija ir ļoti liela valsts, bet Ukraina – nav,” sacīja Tramps.

Tēmas
