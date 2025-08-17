#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Vairs nebūs tik silts! Latvijā sāk ieplūst aukstāka gaisa masa – laika prognoze sestdienai 0

LETA
9:04, 16. augusts 2025
Ziņas Dabā

Atnākot brīvdienām, Latvijā līs retāk, bet gaiss vairs nebūs tik silts, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Sestdien saule mīsies ar mākoņiem, un īslaicīgs lietus gaidāms vairs tikai vietām austrumu rajonos līdz ar aizejošo nokrišņu zonu. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu, no dienas vidus ziemeļrietumu, rietumu vējš piekrastē saglabāsies brāzmaināks.

Latvijā ieplūdīs aukstāka gaisa masa, un gaiss neiesils vairāk par +18, +23 grādiem.

Rīgā dienā mākoņu debesīs būs mazāk kā aizvadītajā naktī, un neliela nokrišņu iespējamība pastāv vien no rīta. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu, no dienas vidus ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas rīta stundās brāzmās pastiprināsies līdz 15 m/s.

Maksimālā gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap +20 grādiem.

