Avots: Freepik

Uzsāk kampaņu mobinga novēršanai „Apturēsim mobingu skolās!” Ieteikt







Aptauja: 9 no 10 bērniem skolā tiek apcelti vai redz, kā mobingu piedzīvo citi

Mobings Latvijas skolās ir nopietna problēma – par to liecina jaunākie vecāku aptaujas dati, ko pēc “Procter & Gamble” pasūtījuma veica vecāku organizācija „Mammamuntetiem.lv”.* Gandrīz 67% aptaujāto vecāku atzīst, ka viņu bērns mācību iestādē dažādu iemeslu dēļ ir apcelts, un vēl 19% zina, ka viņu atvase bijusi blakus un novērojusi pret kādu citu vērstu mobinga situāciju. Savukārt tikai 7% aptaujas dalībnieku ir pārliecināti, ka viņu bērnu neviens nav apcēlis, un vēl mazāk – tikai nepilns procents (0,74%) – ir droši, ka viņa atvasei ar mobingu vispār nav nācies saskarties. Visbiežāk bērniem nākas piedzīvot emocionālu mobingu (gandrīz 90%), taču notiek arī izstumšana (59%), fiziska pārestība (50%) un cita veida pāridarījumi.

„Šie dati, protams, ir dramatiski, graujoši. Situācija ir ļoti nopietna. Lai novērstu mobingu gan sabiedrībā kopumā, gan skolā un ģimenē, ir nepieciešama katra sabiedrības locekļa iesaiste. Mēs kā pieaugušie nedrīkstam palikt vienaldzīgi, redzot vai dzirdot par mobingu uz ielas, skolā vai kaimiņu ģimenē, un arī savā ģimenē nedrīkstam to pieļaut. Lai kaut ko mazinātu, mums visiem ir jāatzīst, ka ir problēma, ka tas, kas notiek, nav labi. Ka pazemot – vienalga, pieaugušu cilvēku vai bērnu, nosaucot viņu par resnu, neglītu, stulbu, – nav labi, ka tā ir emocionāla vardarbība. Pamanīt, atzīt, apzināties, kur es kā indivīds, kur mana ģimene atrodas šajā jautājumā, ir pirmie soļi,” komentējot aptaujas datus, saka “Esi/emocionālā, sociālā intelekta centra” vadītāja Madara Mickeviča.

Tāpat jau minētās aptaujas dati liecina, ka biežākie mobinga iemesli skolā ir bērna citādā uzvedība, raksturs un komunikācijas veids, kā arī ārējās atšķirības un citādākas intereses nekā pārējiem vienaudžiem. Tāpat viens no būtiskiem mobinga iemesliem ir nepietiekama higiēna, tajā skaitā blaugznas, kuru dēļ vienaudži mēdz pazemot citus. Starptautisku pētījumu dati pat rāda, ka tā ir problēma katram trešajam jaunietim skolā.

Avots: Freepik

Lai situāciju uzlabotu, “Procter & Gamble” zīmols „Head&Shoulders” sadarbībā ar sociālo uzņēmumu „Esi/emocionālā, sociālā intelekta centrs” uzsāk kampaņu mobinga novēršanai „Apturēsim mobingu skolās!” ar tēmturi #plecupiepleca.

Kampaņas laikā katra nopirktā „Head&Shoulders” produkcijas pudele nozīmēs ziedojumu viena skolēna sociāli emocionālo prasmju pilnveidošanai. Iegūtie līdzekļi tiks ziedoti „Esi/centram”, kas organizēs speciāli veidotu grāmatu un mācību materiālu komplektu nogādāšanu vismaz 100 skolām visā Latvijā, vadīs nodarbības klasēm, kā arī īstenos pedagogu apmācību – treneru kursu. Apmācītajiem pedagogiem pēc tam tiks nodrošinātas arī supervīzijas visa gada garumā, lai viņi mērķtiecīgi un ilgtermiņā spētu pamanīt mobinga riskus, strādāt ar tiem un apgūt jaunākās metodes to novēršanā.

Avots: Freepik

Mobings ir vārds, kas aizgūts no angļu vārda bullying jeb to mob – uzbrukt barā. Mobingu mēdz dēvēt arī par vienaudžu savstarpējo vardarbību, un par tā iemeslu var kļūt visdažādākās atšķirības no pārējiem – sākot no uzvedības, ārējā izskata, sliktākām sekmēm, citādām interesēm vai mazāka materiālā nodrošinājuma.

Tomēr svarīgi atcerēties, ka mobings nesākas skolā – tā iedīgļi meklējami apkārtējā sabiedrībā, ģimenē un katrā pašā. Tāpēc apturēt mobingu Latvijas skolās var tikai kopīgiem spēkiem – tam jābūt kopīgam “nē” šādai uzvedībai, un skaidrai nostājai gan no skolotāju, vecāku un cietušo, gan arī apkārtējo vienaudžu, klases biedru un citu līdzcilvēku puses.

To uzsver arī digitālā satura veidotājs Niklāvs Mičulis, kurš ar mobingu saskāries no abām pusēm – bijis gan tas, kuru skolā nepieņem, gan vēlāk, esot neveselīgās attiecībās, pats sāpinājis citus. „Mana galvenā mācība no šīm situācijām – nenodari citam to, ko nedarītu sev. Un vēl – svarīgi ir saprast, kas par cilvēkiem ir apkārt, mācēt atšķirt un pamanīt tos, kuri mums blakus ir jau no paša sākuma, izrunāties, ja gadījies sāpināt otru, nemaz to negribot.”

Avots: Freepik

Vairāk par kampaņu un iespēju iesaistīties lasiet “Esi/centrs” mājas lapā https://www.esicentrs.lv/plecu-pie-pleca/

*Vecāku aptauju pēc “Procter & Gamble” pasūtījuma īstenoja vecāku organizācija „Mammamuntetiem.lv”. 2023. gada jūlijā tiešsaistē, portālā www.mammamuntetiem.lv. Aptaujā atbildes sniedza vairāk kā 400 Latvijas vecāki, kuru bērni apmeklē 1.-12. klasi.