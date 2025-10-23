Uzsākta SEP projektētās biogāzes stacijas EGG ENERGY modernizācijas būvniecība 0
Ir uzsākta Balticovo biogāzes stacijas EGG ENERGY modernizācijas 3. kārtas būvniecība. Projektu EGG ENERGY modernizācijai izstrādāja arhitektūras birojs SEP. Projekts būtiski palielinās stacijas ražošanas efektivitāti.
Gudra projektēšana ļauj ietaupīt līdz 30% būvniecības izmaksu
EGG ENERGY biogāzes stacijas modernizācijas projektā SEP inženieru komanda īstenoja divas savstarpēji saistītas, bet tehnoloģiski atšķirīgas daļas — jaunas pēcfermentācijas tvertnes projektēšanu un esošo fermentācijas tvertņu pilnveidošanu. Šīs pārmaiņas ļaus būtiski palielināt biogāzes ražošanas efektivitāti.
Īpaši nozīmīgi, ka SEP spēja paveikt visu projektēšanas procesu četrarpus mēnešu laikā, nevis sešos, kā sākotnēji bija plānots. Šāds rezultāts tika panākts, pateicoties precīzai darba plānošanai, lielākai komandas kapacitātei un ciešai sadarbībai ar pasūtītāju.
Šis ir spilgts piemērs tam, kā efektīva projektēšana tieši ietekmē būvniecības ekonomiku un termiņus. Projekta ātrā realizācija ļauj pasūtītājam uzsākt būvdarbus vēl pirms ziemas iestāšanās, tādējādi samazinot kopējās būvniecības izmaksas par aptuveni 30%. Turklāt šāds plānošanas temps nodrošina ne tikai finanšu ieguvumus, bet arī resursu racionālu izmantošanu un mazāku būvlaukuma uzturēšanas laiku.
“Šis projekts ļoti labi parāda, cik svarīga ir projekta vadības precizitāte — spēja prognozēt, paredzēt un pielāgoties. Jo mazāk laika tiek zaudēts birokrātiskos posmos vai saskaņošanās procesos, jo vairāk ieguvumu ir gan pasūtītājam, gan videi,” norāda SEP biogāzes projektu vadītājs Ralfs Pilsētnieks.
Rezultātā Balticovo varēs uzsākt būvniecību optimālā brīdī — nodrošinot, ka modernizētā biogāzes infrastruktūra tiek pabeigta laikā, vēl pirms ziemas, un maksimāli izmantojot būvniecības sezonu. Tas ir ilgtermiņa ieguvums, kas apliecina, ka mūsdienīga projektēšana ir ne tikai radošs, bet arī ekonomiski stratēģisks process.
Modernizācija uzlabos biogāzes ieguves procesus
Saskaņā ar projektu pēcfermentācijas tvertne pēc būvniecības būs hermētiski noslēgta dzelzsbetona konstrukcija ar 5500 m³ tilpumu, kas tieši savienota ar digestāta jeb biogāzes izejvielas izvešanas sistēmu. Kā skaidro SEP biogāzes projektu vadītājs Ralfs Pilsētnieks, tvertnē galvenās tehnoloģijas būs dubultmembrānas sistēma gāzes uztveršanai un maisīšanas sistēma, kas nodrošinās efektīvu biogāzes izdalīšanos.
“Projekts paredz esošās sūkņu stacijas papildināšanu ar jaunu sūkni, kas nodrošinās substrāta un digestāta pārsūknēšanu no esošajām tvertnēm uz jauno tvertni,” norāda Pilsētnieks. Tāpat projektā iekļauti inženiertehniskie risinājumi, tostarp elektroapgāde, procesa automātika, drošības un trauksmes sistēmas, metāla konstrukcijas, inženiertīkli ar balstiem un tvertnes apkures sistēma.
“Projekta galvenais mērķis ir digestāta uzglabāšana slēgtā tvertnē, samazinot vajadzību to turēt atklātā lagūnā, kas rada emisijas atmosfērā. Slēgtās tvertnes izbūve ļauj efektīvāk izmantot biogāzi, uztverot un izmantojot digestātā atlikušo gāzi, kas citādi nonāktu vidē. Turklāt apgriešanās laukuma izveide atvieglos digestāta – vērtīga mēslojuma – transportēšanu lauksaimniekiem,” skaidro Pilsētnieks.
Pilsētnieks arī norāda, ka modernizācijas ietvaros četrās no sešām esošajām fermentācijas tvertnēm tiks pilnībā atjaunota un pārveidota maisīšanas sistēma, kas palielinās šo tvertņu ražīgumu.”
Būtisks ieguldījums ilgtspējā un aprites ekonomikā
Lai īstenotu aprites ekonomikas principus un nodrošinātu ilgtspējīgu saimniekošanu, Balticovo ir ieguldījis ievērojamus līdzekļus biogāzes un biometāna ražošanas infrastruktūrā, izmantojot vistu ganāmpulka mēslus kā izejvielu. SEP projektētā un būvētā EGG ENERGY biogāzes stacija un BOVO GAS biogāzes attīrīšanas stacija ir komplekss, kas ir pierādījis savu efektivitāti kā ilgtspējīgas investīcijas Balticovo saimniecībā, tāpēc tika pieņemts loģisks lēmums uzticēt EGG ENERGY modernizāciju SEP.
“SEP komanda ir veikusi izcilu darbu, ievērojot gan kvalitātes, gan izpildes termiņu standartus. Projekta ietvaros tika rasti risinājumi, kas ievērojami palielinās biogāzes ražošanas apjomus, tādējādi nodrošinot lielāku biometāna ieguvi. Tas ļaus Balticovo efektīvāk izmantot savus resursus un nodrošināt stabilu enerģijas ražošanu,” uzsver EGG ENERGY vadītājs Viktors Gusevs.
“Šādi projekti skaidri parāda, kā lauksaimniecības blakusproduktus var pārvērst vērtīgos energoresursos. Ilgtspēja ir viens no Balticovo stratēģijas pamatprincipiem, un biogāzes un biometāna ražošana ir būtisks solis ceļā uz aprites ekonomiku un emisiju samazināšanu. Modernizētā stacija ir ieguldījums ne tikai uzņēmuma, bet arī sabiedrības nākotnē,” piebilst Balticovo komunikācijas un attīstības vadītājs Toms Auškāps.
Par SEP
SEP ir lielākais arhitektūras birojs Latvijā, kas zem viena jumta apvieno vairāk nekā 80 arhitektus, inženierus, BIM speciālistus un projekta vadītājus. Uzņēmums nodrošina pilna cikla projektēšanas risinājumus – no idejas un tehniskās izstrādes līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā. Integrētā komanda un mūsdienīgu BIM sistēmu izmantošana ļauj efektīvi koordinēt arhitektūras un inženiertehniskos risinājumus, samazinot kavēšanās un izmaksu pieauguma riskus, kas bieži rodas sarežģītos projektos.