ugunsgreks, ugunsdzesejs, vugd
ugunsgreks, ugunsdzesejs, vugd
Foto: Zane Bitere/LETA

Uztaisīja “naksniņas” un aizmiga: rīdzinieki izglābj kaimiņu no ugunsgrēka 0

LETA
10:20, 19. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Šonakt Rīgā kaimiņi izglābuši piedūmotā dzīvoklī aizmigušu cilvēku, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

VIDEO. “Daudzi atstāj grozus un aiziet.” Pašapkalpošanās kases rada haosu un mulsina pircējus
TV24
“Vaimanāšana, ka visi grimst nabadzībā ir nepatiesa, latviešiem naudas paliek arvien vairāk,” Bergs par “sūro” dzīvi Latvijā
Kokteilis
Šīs ķīniešu zodiaka zīmes saņems skaidru mājienu “no augšas” un nākamgad pilnībā mainīs savu dzīvi
Lasīt citas ziņas

Neilgi pirms plkst. 3 dienests saņēma izsaukumu uz Imantas ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī uz plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens.

Pirms glābēju ierašanās kaimiņi pamodināja dzīvoklī esošo cilvēku, kurš apdzēsa piedegušo ēdienu. Cilvēks tika nodots mediķiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Ir vajadzīga arī bruņoto spēku domāšanas maiņa…” Siliņa mīklaini komentē mūsu aizsardzības budžetu
Kokteilis
VIDEO. Anete Bendika asarās pamet grupu. Kas īsti notika slavenību kopīgajā ceļojumā?
“Daudzi vīrieši par to fantazē, bet, satiekoties klātienē, viņi baidās!” Keitija cieš sava neikdienišķā izskata dēļ

Aizvadītajā diennaktī dienests saņēma 38 izsaukumus – astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 20 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi bija maldinājumi. Ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega vieglā automašīna, atkritumu konteiners un atkritumi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. Tomēr ir bijuši vainīgi dokumentu viltošanā. Bondaru pārim piespriež pieklājīgu sodu
Krimināls
Samaksā kukuli! Latvijā rūdīts noziedznieks mēģina izmānīt iespaidīgu summu, dodot cerības notiesātajam
Krimināls
VIDEO. Melnā trešdiena uz Latvijas ceļiem: bojā gājusi jauna meitene, un sarkanās liesmās degusi automašīna
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.