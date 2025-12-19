Uztaisīja “naksniņas” un aizmiga: rīdzinieki izglābj kaimiņu no ugunsgrēka 0
Šonakt Rīgā kaimiņi izglābuši piedūmotā dzīvoklī aizmigušu cilvēku, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Neilgi pirms plkst. 3 dienests saņēma izsaukumu uz Imantas ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī uz plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens.
Pirms glābēju ierašanās kaimiņi pamodināja dzīvoklī esošo cilvēku, kurš apdzēsa piedegušo ēdienu. Cilvēks tika nodots mediķiem.
Aizvadītajā diennaktī dienests saņēma 38 izsaukumus – astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 20 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi bija maldinājumi. Ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega vieglā automašīna, atkritumu konteiners un atkritumi.