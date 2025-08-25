Vai drīkst pļaut slapju vai mitru zāli? Atklājam, kāpēc šis ieradums var maksāt dārgi 42
Runājot par zāliena kopšanu un zāles pļaušanu, māte daba ne vienmēr respektē tavu grafiku.
Varbūt tu vēlējies nopļaut zāli pēdējo reizi pirms ceļojuma, vai arī šī bija vienīgā brīvā diena dārza darbiem tavā saspringtajā ikdienā. Ja nonāc šādā situācijā, tu droši vien prāto: vai drīkst pļaut slapju zāli? Īsā atbilde – vari, bet tas nav ieteicams. Noskaidrosim, kāpēc slapjas zāles pļaušana var būt slikta ideja un ko darīt, ja citas iespējas vienkārši nav.
Vai ir slikti pļaut slapju zāli?
Lai gan katrā sezonā ir darbi, kas palīdz uzturēt zālienu veselīgu, slapjas zāles pļaušana var negatīvi ietekmēt gan tās izskatu, gan ilgtermiņa veselību. Tā var radīt neglītas pleķainas vietas, sabojāt augsni, pārslogot pļāvēju un pat izraisīt slimības. Tehniski pļāvēji var nogriezt slapju zāli, bet tas nav ieteicams vairāku iemeslu dēļ:
1. Nelīdzens griezums
Slapja zāle salīp kopā un kļūst smagāka, tāpēc tā stāv dažādos augstumos. Rezultātā pļāvēja asmeņi nevis gludi nogriež, bet sarausta zāli, padarot zālienu pleķainu un nevienmērīgu.
2. Pļāvēja bojājumi
Tā kā slapja zāle līp un veido kamolus, tā var aizsprostot pļāvēju un pārslogot motoru, kas var radīt dārgus remontus. Lai gan daži jaudīgāki pļāvēji tiek ar to labāk galā, vienmēr ieteicams pārbaudīt lietošanas pamācību.
3. Augsnes sablīvēšanās
Kad zāliens ir slapjš, augsne kļūst mīksta un jutīga pret sablīvēšanos no pļāvēja svara. Sablīvēta augsne apgrūtina sakņu augšanu, ierobežo ūdens un barības vielu uzsūkšanos un var radīt problēmas ar drenāžu.
Pļaušana pēc stipra lietus var arī radīt riteņu nospiedumus un bedres augsnē, kas nākotnē padara pļaušanu grūtāku un vēl vairāk traucē ūdens notecei.
4. Slimību risks
Slapja zāle vieglāk plīst, kas atstāj vājas vietas slimību ierosinātājiem. Mitrums ir ideāla vide sēnīšu slimībām, un slapjas zāles pļaušana palielina infekciju risku, piemēram:
-“Red thread” – izraisa sarkanīgi rozā plankumus zālienā;
-“Dollar spot” – rada mazus, monētas izmēra, salmu krāsas pleķus;
-“Rust disease” – uz zāles stiebriem parādās dzeltenīgi vai oranži punktiņi.
Slapja zāle arī pieķeras pie pļāvēja un var izplatīt slimību sporas pa visu zālienu.
Cik drīz pēc lietus drīkst pļaut zālienu?
Parasti ieteicams pagaidīt vismaz 24 stundas pēc lietus, pirms pļauj zāli. Taču to ietekmē vairāki faktori – klimats, sezona un laika apstākļi.
Piemēram, pēc stipra lietus vai mākoņainās dienās zāliens žūst lēnāk, bet spožā saulē tas var nožūt pat dažu stundu laikā.
Vienkāršs tests: piespied zāli. Ja tā ir mitra un salipusi, vēl jāgaida. Ja stiebri šķiet sausi un atkal “atlec” augšup, zāliens, iespējams, gatavs pļaušanai. Vari arī veikt “nospiestā soļa testu” – ja pēdas atstāj redzamas iedobes zemē, labāk vēl nogaidīt.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.