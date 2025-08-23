Rušināšanās dārzā pārvēršas par īstu elli: vīrieša rokas un kājas klāj niezošas, nedzīstošas tulznas 0
Daudziem dārzs ir atpūtas un miera oāze, taču kādam lietuviešu mācītājam, paša koptais zemes pleķītis sagādājis īstu pārbaudījumu. Vīrietis, kurš netālu no draudzes mājas audzē gurķus, tomātus, kartupeļus un ķirbjus, pēc intensīvas dienas dārzā jutās slikti – viņa rokas un kājas klāja niezošas un nedzīstošas tulznas, vēsta lrytas.lt.
Mācītājs sociālajos tīklos dalījies ar savu hobiju un negaidīto nelaimi. Viņš stāsta, ka viņam ir neliels dārziņš netālu no draudzes mājas, kur audzē dažādus labumus. Tomēr pēdējā laikā viņa prieku aizēnojuši sāpīgi un niezoši ādas izsitumi.
“Patiesībā tulznas joprojām plīst, tās ļoti niez, bet šķiet, ka pamazām tās sāk dzīt,” tā stāsta vīrietis, piebilstot, ka viņš joprojām nav pārliecināts par to, kurš augs radījis tādas tulznas.
Pats vīrietis, kurš savus augus humoristiski dēvē par “bioloģisko ieroci”, apsver vairākas versijas. Sākotnēji aizdomas krita uz ķirbjiem: “Sākumā domāju, ka tās ir ķirbju lapas. No rītiem no ķirbju lapām jānoņem mazie gliemeži, lai tie neapēd ziedus. Un tagad ir vasara, karsts, daudz rasas, tāpēc es no rītiem velku šortus. Tās dzeloņainās lapas mēdz man skrāpēt kājas, tāpēc es nodomāju, ka varbūt tās ir pie vainas.”
Vēlāk aizdomu sarakstam viņš pievienojis arī tomātus: “Es apmēram divas stundas apgriezu tomātus. Tie bija tik blīvi iestādīti, ka man nācās rāpot starp tiem.”
Visbeidzot, pēc sarunas ar lietuviešu žurnālistiem, vīrietim parādījies trešais aizdomās turamais – dārza tuvumā augošie rūtas augi, kuru sula izraisa smagus ādas apdegumus. Lai gan pats mācītājs saka, ka nav ar tiem tieši saskāries, viņš neizslēdz iespēju, ka tie varēja radīt tulznas.
“Vai nu ķirbis, vai tomāts, vai rūta varēja kaut ko veicināt,” sacīja mācītājs. Kamēr tulznas dzīst, vīrietis turpina rušināties dārzā, taču tagad viņš ir daudz uzmanīgāks, un novēl arī citiem dārzniekiem būt daudz uzmanīgākiem un parūpēties par savu veselību.