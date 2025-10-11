Vai dūmvadu var iztīrīt, kurinot apses malu, sāli vai kartupeļu mizas? Skursteņslauķis dalās ar vērtīgiem padomiem 0
Intervijā TV24 raidījumā “Uz līnijas” sertificēts skursteņslaucītājs Māris Bambis, kurš ir šī amata meistars jau trešajā paaudzē, skaidroja, vai bieži pieminētie tautas paņēmieni – apses malka, sāls un pat kartupeļu mizas – tiešām var palīdzēt attīrīt dūmvadu un cik lielā mērā tie ir efektīvi.
Viņš uzsvēra, ka, piemēram, apses malkai patiešām ir nozīme skursteņa kopšanā, taču tā nav brīnumlīdzeklis, kas visu izdarīs cilvēka vietā. “Apses malka ir žāvējoša, viņā ir tas pats, ko mēs daudz reizes esam aprunājuši – cietei līdzīgs produkts, bet viņa vairāk ir paredzēta nevis attīrīšanai, bet uzaugušā slāņa pārveidošanai, lai to pārveidotu sausā, notīrāmā materiālā,” skaidroja Bambis.
Pēc viņa teiktā, ilgi lietojot apkures ierīces, dūmvadā uzkrājas darvai līdzīga kārta, kuru ar metāliskām birstēm mehāniski notīrīt kļūst neiespējami. “Palietojot šādu malku, tas ir palīglīdzeklis, nav jāiejaucas ķīmiski šajā dūmvadā. Ar šādu risinājumu var vieglāk attīrīt. Malkai ir jābūt vismaz divus gadus žuvušai, izvēdinātai šķūnītī, pēc tam sanestai siltā telpā un tā tālāk,” norādīja skursteņslaucītājs.
Runājot par citām tautā populārām metodēm, piemēram, sāls izmantošanu, Bambis ir skeptisks. “Sāls ir efektīvs citai organizācijai, tad, kad brauc sarkanās mašīnas skaļi, tad viņi ber iekšā sāli, lai uguni apslāpētu. Neesmu dzirdējis par tādu līdzekli,” viņš ironiski komentēja, norādot, ka sāls nav piemērots dūmvada tīrīšanai.
Savukārt kartupeļu mizas, līdzīgi kā apses malka, var palīdzēt žāvēt uzkrāto kārtu, taču arī tās neattīrīs skursteni pašas par sevi. “Arī kartupeļu mizas ir žāvējošs līdzeklis, kas izžāvē dūmvadā uzaugušo kārtu, bet tas nenozīmē, ka viņš attīra un viss pasaulē aizlido pats no sevis,” piebilda Bambis.