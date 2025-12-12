Ziema klāt, kājas slapjas, visur dubļi, sabiedriskajā transportā auksti…ja tajā vispār tiec iekšā. Kāds dusmīgs rīdzinieks publiski uzdod jautājumu “34.autobuss stāv galapunktā 20 minūtes. Atiešanas laiks 9:20. Šoferis skrolē telefonu, ārā snieg, cilvēki stāv slapjumā un aukstumā. Kāpēc cilvēcības dēļ nedrīkst iekāpt ātrāk?”
34.autobuss stāv galapunktā 20 min. Atiešanas laiks 9:20. Šoferis skrollē telefonu, ārā snieg, cilvēki stāv slapjumā un aukstumā. Kāpēc cilvēcības dēļ nedrīkst iekāpt ātrāk? @RigasSatiksme pic.twitter.com/guuvfJFFW1
— Sēj un pļauj (@sejunplauj) November 24, 2025
Viedokļi par to, cik cilvēcīgi vai necilvēcīgi tas ir, atšķiras, bet patieso iemeslu atklāj “Rīgas Satiksme”.
“Galapunktā vadītājam ir aptuveni 20 minūtes brīvā laika, lai atpūstos no brauciena, paēstu, aizietu uz labierīcībām un sakoncentrētu uzmanību nākamajam reisam.
Mēs saprotam, ka aukstā laikā pasažieriem būtu ērtāk, ja viņi varētu iekāpt autobusā, tomēr, ja vadītājs šajā atpūtas brīdī izkāpj no transportlīdzekļa, viņš pārkāpj noteikumu, kas aizliedz atstāt transportlīdzekli bez uzraudzības. Šis nosacījums attiecas uz visiem transportlīdzekļu vadītājiem.
Vienlaikus ar atbildīgo struktūrvienību pārrunāsim, ka gadījumos, kad vadītājs zina, ka vairs neizkāps no autobusa, viņš var atvērt durvis pasažieru iekāpšanai,” skaidro RS pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane.