Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Vai esi pārliecināts, ka tīri zobus pareizi? Zobārsts atklāj, kādas kļūdas liela daļa cilvēku pieļauj, un kā tās novērst, lai saglabātu veselīgu smaidu Ieteikt







Vai tu tiešām pareizi tīri zobus? Izrādās, daudzi no mums gadiem ilgi pieļauj kļūdas, kas var kaitēt zobu veselībai. Kāds Lielbritānijas zobārsts dalījies ar izplatītām kļūdām, kas neļauj zobiem palikt tik tīriem un veselīgiem, kā vajadzētu, vēsta “express”. No nepareizas tehnikas līdz liekiem ieradumiem – uzzini, kā izvairīties no tipiskām kļūdām un uzlabot savu zobu kopšanu!

Reklāma Reklāma

Viņa pirmais padoms ir nekad neizlaist vakara zobu tīrīšanu. Viņš norāda, ka daudzi cilvēki zobus tīra tikai vienu reizi dienā. Viņš brīdina: “Ja grasāties izlaist zobu tīrīšanas sesiju, dariet to no rīta, nevis vakarā.”

Kamēr mēs guļam, siekalu ražošana samazināt, kas nozīmē, ka dienas laikā uzkrājušies pārtikas atlikumi var ilgāk palikt uz zobiem un ātrāk radīt bojājumus. Zobārsts uzsver, ka svarīgāka ir zobu tīrīšanas kvalitāte, nevis biežums. Viņš saka, ka labāk ir reizi dienā iztīrīt zobus rūpīgi, nekā divreiz dienā steigā. Galvenā problēma rodas, ja regulāri atstājam dažas vietas netīrītas, tāpēc viens kārtīgs tīrīšanas seanss ir vērtīgāks par diviem paviršiem.

Viņš skaidro, ka zobu birstes saslapināšana pirms zobu pastas uzklāšanas padara pastu šķidrāku, liekot tai ātrāk putot. Tas var radīt maldīgu sajūtu, ka zobi jau ir tīri, un rezultātā cilvēki tīra zobus īsāku laiku, nekā vajadzētu. Viņš uzsver, ka veikalā nopērkamās zobu pastas jau satur pietiekami daudz mitruma, lai tās efektīvi darbotos bez papildu ūdens.

Runājot par zobu tīrīšanas tehniku, zobārsts iesaka sākt ar mutes aizmugurējo daļu, jo tieši tur visbiežāk paliek nepietiekami iztīrīti zobi. Viņš skaidro, ka, ja sākam tīrīt no priekšējiem zobiem un aizmuguri atstājam beigām, pastāv lielāka iespēja, ka nogursim un pārtrauksim tīrīšanu pārāk ātri, tādējādi aizmugurējie zobi paliks slikti iztīrīti vai vispār neiztīrīti.

Vēl viens svarīgs ieteikums ir netīrīt zobus ar pārmērīgu spēku. Viņš iesaka turēt zobu birsti pietiekami viegli, lai tā vienmērīgi slīdētu gar zobiem. Ja birstes sariņi pārāk stipri saspiežas pret zobiem un izplūst uz sāniem, tīrīšana nav efektīva.

Kas attiecas uz zobu kopšanas rīkiem, ārsts dod priekšroku starpzobu birstītēm, nevis zobu diegam. Šīs mazās birstītes ir īpaši veidotas, lai sasniegtu grūti aizsniedzamus zobu starpas stūrus, kur ne parasta zobu birste, ne diegs nespēj pilnībā iztīrīt. Turklāt tās ir pieejamas dažādos izmēros un formās, lai katrs varētu atrast sev piemērotāko variantu.

Lai cik rūpīgi mēs tīrītu zobus mājās, neviena pašmāju tīrīšana nespēs sasniegt tādu līmeni kā profesionāla zobārsta veikta higiēna. Zobārsti izmanto smalkākus instrumentus un ultraskaņas tehnoloģiju, lai noņemtu noturīgu aplikumu, ko parasta zobu birste nespēj pilnībā notīrīt.

Viņš skaidro, ka zobu tīrīšana ir ļoti svarīga, taču tā sasniedz tikai aptuveni 90% mutes dobuma. Atlikušie 10% paliek higiēnista vai zobārsta ziņā, un tieši tāpēc mājas apstākļos nav iespējams panākt tikpat rūpīgu tīrīšanas rezultātu kā pie speciālista.