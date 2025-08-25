#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Canon_Shooter/SHUTTERSTOCK

Vai pastāv iespējamība, ka nākotnē tiktu aizliegta krāsns apkure? Viedokļi atšķiras 0

Sociālajā medijā “X” izvērsusies asa diskusija par to, vai krāsns apkure kādreiz varētu tikt aizliegta arī Latvijā, līdzīgi kā dažās Eiropas pilsētās, kur šādas izmaiņas ieviestas, lai mazinātu gaisa piesārņojumu.

Diskusiju aizsāka lietotājs ar segvārdu @hmm_pff, kurš norādīja: “Cik zinu, tad ir Eiropas pilsētas, kur jau gadu desmitiem ir aizliegta krāsns apkure, lai mazinātu gaisa piesārņojumu. Vai @RigasDome ir kaut kas tāds ieplānots?”

Pirmais iebilda lietotājs Guntis, kurš uzsvēra, ka šāds solis būtu pārspīlēts: “Cerams, ka līdz tādam absurdam nekad nenonāksim. Pietiek jau ar zaru dedzināšanas aizliegumu, ko vajadzētu atcelt.”

Savukārt, kāds cits diskusijas dalībnieks minēja pretargumentu, salīdzinot ar Ziemeļvalstīm: “Somijā ir 5 miljoni saunu ar malkas apkuri un tīrākais gaiss pasaulē! Labāk atmet to, s*, ko pīpē!”

Diskusijā iesaistījās arī lietotājs Lauris, kurš aizstāvēja malkas apkuri kā ekonomiski izdevīgu un pārbaudītu risinājumu: “Malka joprojām ir lētākais un ilgtspējīgākais atjaunojamais kurināmais. Tas nemainīgi un droši darbojas jau no laikiem, kad cilvēks dzīvoja alās un iemācījās iegūt uguni.”

Vairāki sociālā medija “X” lietotāji norādīja, ka galvenā problēma nav pati malka, bet tas, ka daļa iedzīvotāju krāsnīs dedzina arī to, kam tur nebūtu jānonāk. Diskusijā tika pieminēts, ka cilvēki mēdz kurināt sadzīves atkritumus, apģērbu un pat vecas mēbeles, kas būtiski pastiprina gaisa piesārņojumu un rada veselībai bīstamus dūmus.

Vai, jūsuprāt, nākotnē krāsns apkure varētu tikt aizliegta?

  • Jā, tas ir ļoti iespējams
  • Iespējams, bet ne tuvākajā laikā
  • Nedomāju, ka tas kādreiz notiks
  • Nezinu, man nav viedoklis
