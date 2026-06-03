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Vai romantiskā Toskāna drīzumā burtiski aizies pa gaisu? Zinātniekus pārsteidz atklājums zem šīs teritorijas 0

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LA.LV
14:49, 3. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Ženēvas Universitātes (UNIGE), Ģeozinātņu un Zemes resursu institūta (CNR-IGG) un Nacionālā ģeofizikas un vulkanoloģijas institūta (INGV) zinātnieku komanda zem Toskānas ir atklājusi milzīgu magmas ezeru, kurā ir aptuveni 6000 km³ magmas, par to ziņots vietnē Phys.org.

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“Papildus zinātniskajai nozīmei šis atklājums paver ceļu ātrākām un rentablākām izpētes metodēm tādu resursu kā ģeotermālo rezervuāru, litija un retzemju elementu atrašanai, kuru veidošanās ir cieši saistīta ar dziļām magmatiskajām sistēmām,” piebilsts materiālā.

Lai gan teorētiski šis magmatiskais ķermenis kādā noteiktā ģeoloģiskā laika posmā varētu veicināt supervulkāna veidošanos, pašlaik tas nerada nekādus draudus.

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“Mēs zinājām, ka šis reģions, kas stiepjas no ziemeļiem uz dienvidiem cauri Toskānai, ir ģeotermāli aktīvs, taču mēs neapzinājāmies, ka tajā ir tik liels magmas apjoms, kas ir salīdzināms ar tādām supervulkāniskām sistēmām kā Jeloustouna,” teicis Mateo Lupi, Zemes zinātņu asociētais profesors.

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