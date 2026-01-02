Foto: Ieva Čīka/LETA

Vai sniedziņš šodien nokusīs? Sinoptiķiem ir atbilde 0

LETA
8:57, 2. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Ieplūstot siltākai gaisa masai, piektdien gaisa temperatūra paaugstināsies un sniegs pakāpeniski pāries slapjā sniegā un arī lietū, vietām būs novērojama arī atkala, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Diena sāksies ar mākoņainu laiku un brīžiem gaidāmi nokrišņi. Sniega sega vietām, galvenokārt austrumos, varētu palielināties par pāris centimetriem.

Pūtīs lēns līdz mērens pārsvarā dienvidu, dienvidaustrumu vējš, kas jūras piekrastē brīžiem būs brāzmains.

Maksimālā gaisa temperatūra būs -2…+4 grādu robežās.

Rīgā mākoņi palaikam nesīs nokrišņus, un gaiss iesils līdz +1…+2 grādiem, līdz ar to laiks būs mitrs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš.

