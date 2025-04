“Manā vietā kāds jau sēž!” Vai satiksmes autobusos pasažieriem ir būtiski sēdēt konkrētās, numurētās vietās? Linda Tunte

Rekonstruētā Valmieras autoosta. Rekonstruētā Valmieras autoosta.

Ieteikt







“Kas tā par figņu? Vajadzēja tikt uz Valmieru. Autobusā iekāpu Teikā. Manā vietā jau kāds sēž. Es reāli turos nesākt bujānīt. Kāpēc man jāstāv kājās? Kāpēc jāsēž vietā, uz kuru tev nav biļetes?”

Reklāma Reklāma

Šāda diskusija raisījusies soctīklā “X”. No studiju laikiem patiešām atceros, ka dažos autobusu maršrutos ļoti skrupulozi šoferi sekoja līdzi tam, lai cilvēki sēž tieši sev paredzētajās vietās. Vismaz galapunktā pie iekāpšanas tas tika fiksēts. Bet kā ir tagad? Vai sēdvietas numuram ir nozīme? Vai pasažieri to maz ievēro?

Kas tā par figņu? Vajadzēja tikt uz Valmieru. Autobusā iekāpu Teikā. Manā vietā jau kāds sēž. Es reāli turos nesākt bujānīt Nah man jāstāv kājās? Nah jāsēž vietā uz kuru tev nav biļete? — Andrzej Mic (@AndzejMic) March 28, 2025

Pie jau pieminētā soctīklu ieraksta viedokļu ir daudz. Turpinājumā daži, kas piesaistīja uzmanību!

“Esmu braucis Rīga-Valmiera 100+ reižu, nekad neviens nav sēdējis pēc numuriem. Sēž, kur grib/brīvs, anarhija.”

“Ak kungs, kas par problēmu! Laipni parādiet savu biļetīti un palūdziet pārsēsties cilvēkam uz savu vietu. Tā mēdz gadīties, ka kāds sēž kaut kur ne tur. Nav nekad bijušas problēmas palūgt savu vietu..”

“Vieta ir sava tikai tad ja iekāpj centrāltirgū tā man izskaidroja…”

“Valmieras autobusos jau sen nav vietas numurētas. Katrs sēž, kur brīvs.”

Kā tur īsti ir? Vai vietas ir numurētas? Ko darīt, ja konkrētajā vietā, kas norādīta uz biļetes, kāds jau ir apsēdies? Sazinājos ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kolektīvu, lai uzzinātu atbildes. Pamatā gan no tām jāsecina, ka stingru nosacījumu nav, daudz kas atkarīgs no katra šofera un arī pasažieru attieksmes.

Autoostā skaidro: “Uzsākot reisu autoostā, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” dispečeru dienestā pārvadātāju uzņēmuma autobusa vadītajiem tiek izsniegti reisu pavadraksti, kuros norādīta informācija par reisu: datums, maršruts, sēdvieta, reisa un biļetes numurs, atiešanas punkts, galapunkts, platformas, biļešu cena.

Pasažieru iekāpšanu autobusā kontrolē autobusa vadītājs.

Reklāma Reklāma

Saskaņā ar MK Nr. 599. “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 33.punktu, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe nodrošina pasažieri ar biļetē norādīto sēdvietu arī tad, ja pasažieris iekāpj sabiedriskajā transportlīdzeklī biļetē norādītajā pieturā, nevis maršruta galapunktā vai citā pieturā, no kuras iegādāta biļete.

Iesniegumi, kas saņemti no pasažieriem par pārkāpumiem pasažieru apkalpošanā autobusos, tiek pārsūtīti pārvadātāju pārstāvjiem atbildes sniegšanai pasažieriem.”

Ziņo! Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu Ziņo!