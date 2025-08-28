Nehigiēniska būda! Iedzīvotāja sašutusi par Smiltenes autoostas tualeti – pašvaldība skaidro situāciju 0
Smiltenes autoostas pasažieriem nākas saskarties ar lielām neērtībām – līdzšinējo labierīcību vietā jau vairāk nekā mēnesi jāiztiek ar vienu mobilā tipa pārvietojamo tualeti, kas ir nehigiēniskā stāvoklī. Roku nomazgāšanas iespēju nav, lai gan caur autoostu ik dienas pārvietojas vairāki desmiti starppilsētu autobusu pasažieru.
Par to sociālo mediju platformā “X” raksta kāda iedzīvotāja.
“Braucu ar sabiedrisko, tas piestāj Smiltenes autoostā, priekšā jau trīs starppilsētu autobusi. Dodos uz tualeti, tās vairs nav. Vietā zilā būda ar izkārnījumiem līdz malai. Roku nomazgāt nav kur. Autobusos vismaz 60 cilvēku. Kauns.”
— Ineta Karels (@IKarels) August 22, 2025
Atkārtoju, Smiltenes autoostā nav vairs tualešu! To vietā ir uzlikta viena transportējamā plastmasas būda, kura neatbilst publiskajām higiēnas prasībām. Manā pieredzē šī plastmasas tualete stāv jau 1,5 mēnesi.
— Ineta Karels (@IKarels) August 23, 2025
LA.LV sazinājās ar Smiltenes novada pašvaldības pārstāvjiem, kuri informēja, ka “iemesls saistīts ar Smiltenes pilsētas centra pārbūves darbiem. Smiltenes autoosta pārcelsies uz Baznīcas laukumu 16. Līdz ar to arī pastāvīgā sabiedriskā tualete ir pārcelta uz šo teritoriju.”
Kā informē pašvaldība, cilvēkiem pavisam drīz vairs nevajadzēs saskarties ar neērtībām, kas radušās mobilās tualetes dēļ – no piektdienas, 29. augusta, Smiltenes autoosta būs Baznīcas laukumā 16A. Tomēr uz norādēm, ka mobilā tualete ir nehigiēniska, saņemam informāciju, ka tā tiek apsekota vienu reizi dienā un izvesta pēc nepieciešamības.
Autoostai mainīta atrašanās vieta, jo tiek īstenots Smiltenes centra pārbūves projekts “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III kārta”, informē Smiltenes novada pašvaldība.
Pasažieru apkalpošana Baznīcas laukumā 16A, proti, laukumā pie Marijas ielas, notiks pagaidu Smiltenes autoostas dzīvojamo moduļu ēkās. Izmaiņas Smiltenes autoostas darbībā nav plānotas.
Cita starpā projektā “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III kārta” plānota arī līdzšinējās autoostas ēkas nojaukšana un teritorijas labiekārtošana, paredzot stāvvietu un atpūtas vietu izveidi.