Vai tiešām tā ir? Baltais nams uzskata, ka Eiropas līderi grauj Trampa miera centienus 3
Kā vēsta ārzemju mediji, augsta ranga Baltā nama amatpersonas zaudē pacietību pret Eiropas līderiem, kuri, kā ziņots, privātās sarunās mudina Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski gaidīt “nereālistisku” miera līgumu, tādējādi apdraudot ASV prezidenta Donalda Trampa centienus panākt mieru.
Trampa administrācija uzskata, ka Lielbritānijas un Francijas amatpersonas ir viskonstruktīvākās. Tomēr pieaug neapmierinātība ar Eiropas valstīm, kuras, pēc ASV amatpersonu teiktā, vēlas, lai ASV segtu visas kara izmaksas, vienlaikus atsakoties pašas sniegt būtisku ieguldījumu.
“Panākt vienošanos – tas ir iespējām atbilstošas mākslas jautājums. Taču daži eiropieši turpina darboties pasaku pasaulē, aizmirstot, ka tango dejošanai nepieciešami divi,” sacīja kāds augsta ranga amerikāņu ierēdnis.
Neapmierinātība pastiprinājusies pēc vairākām negatīvām publikācijām par Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu, kurš šobrīd tiek apspriests kā neprofesionāls savam nozīmīgajam amatam.