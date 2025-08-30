ASV dubulto palīdzību Ukrainai: jaunas Patriot raķetes un Starlink satelīti par milzīgu summu 0
Amerikas Savienotās Valstis turpina palielināt militāro atbalstu Ukrainai, tomēr pašreizējā administrācija uzsver, ka palīdzība nav bez maksas. Šodien Vašingtona paziņoja par divām jaunām militāro piegāžu paketēm Ukrainai, kuru kopējā vērtība sasniedz gandrīz 330 miljonus ASV dolāru, vēsta ārzemju medijs.
Pirmā pakete paredzēta Ukrainas bruņoto spēku Patriot pretgaisa sistēmu uzturēšanai. Tā ietver rezerves daļas, programmatūras atjauninājumus, modifikāciju komplektus, sakaru iekārtas un citas nepieciešamās piegādes. Paketes kopējā vērtība – 179,1 miljons ASV dolāru.
Otrā pakete nodrošina Ukrainai Starlink satelītsakaru pakalpojumus, tostarp tehnisko un loģistikas atbalstu termināļiem. Šī palīdzība tiek novērtēta 150 miljonos ASV dolāru. Jāpiebilst, ka vien pirms divām dienām Vašingtona apstiprināja vairāk nekā 3 tūkstošu ERAM kruīza raķešu pārdošanu Ukrainai par kopējo summu 825 miljonus ASV dolāru.
Eiropa maksā par ASV palīdzību
Rietumu atbalsts Ukrainai turpinās augt, tomēr pašreizējais modelis nozīmē, ka daļa izmaksu gulstas uz Eiropas partneru pleciem. UNIAN ziņo, ka ASV apstiprinājusi arī Patriot sistēmu pārdošanu Dānijai, kas tiks izmantotas Ukrainas pretgaisa aizsardzības vajadzībām. Šajā paketē ietilpst 56 pārtvērēju raķetes, divi radari, seši palaišanas komplekti un cita tehnika – aptuvenā vērtība 8,5 miljardi ASV dolāru.
Turklāt arī privātie un brīvprātīgie turpina ieguldīt Ukrainas aizsardzībā – Čehijas brīvprātīgie savāca līdzekļus helikoptera iegādei, kas tika nodots Ukrainas vajadzībām.
Šīs darbības apliecina Rietumu apņēmību turpināt militāro atbalstu, vienlaikus uzsverot, ka šī palīdzība prasa lielu finansējuma ieguldījumu un partneru iesaisti.