Autovadītāju noslēpums: 6 negaidīti veidi, kā cepamā soda palīdz auto kopšanā 0
Cepamā soda ir pārsteidzošs līdzeklis, ko var izmantot gan ārstēšanai, gan trauku mazgāšanai, gan nepatīkamu smaku likvidēšanai.
Arī autovadītāji jau sen ir pamanījuši tās universālās īpašības un sākuši to lietot ikdienā. Žurnāls “Your Car” apkopojis sešus pārsteidzošus veidus, kā izmantot cepamo sodu automašīnas kopšanā un apkopē:
1. Skābes noplūžu neitralizācija
Strādājot ar skābēm, ir ērti, ja pa rokai ir cepamā soda. Piemēram, ja no akumulatora sāk tecēt skābe, to var ātri neitralizēt ar cepamo sodu, lai novērstu ādas apdegumus vai krāsas bojājumus.
2. Smaržu un traipu noņemšana
Sodas šķīdums, uzklāts uz sēdekļa vai polsterējuma, ļauj ātri noņemt traipus un atbrīvoties no nepatīkamām smakām, tostarp tabakas.
3. Cīnās ar putnu un kukaiņu pēdām
Putnu mēsli var saturēt abrazīvas vielas vai skābes, kas bojā krāsu. Sodas suspensija, sajaukta ar nelielu ūdens daudzumu, palīdz droši noņemt netīrumus, nebojājot virsmu.