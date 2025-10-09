Vai zināji? Sarkanā krusta simbols nav dizaina elements, tāpēc to nav atļauts izmantot preču marķējumā un reklāmās 0
Pasaulē regulāri notiek diskusijas par emblēmām un preču zīmēm – dažas no tām laika gaitā kļuvušas īpaši atpazīstamas un līdz ar to arī bieži tiek atdarinātas. Viena no šādām “iekārojamām” zīmēm ir Sarkanā Krusta emblēma.
Laika gaitā ir pierasts to uztvert kā vispārēju medicīnas vai pirmās palīdzības simbolu, tāpēc to nereti redzam reklāmās, uz preču iepakojuma vai logotipos. Taču patiesībā šī zīme ir starptautiski aizsargāta un tās plaša izmantošana dažādās sadzīviskās situācijās ir pretlikumīga.
Interesanti, ka padomju laikā šī zīme nelikumīgi tika plaši lietota, un arī šobrīd reizēm nostaļģija ir saglabājusies. Lielākā vairumā gadījumu gan lietas ir sakārtotas, tā “ātrās palīdzības” automašīnas (NMPD) kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas rotā “Star of Life” – zila sešstaru zvaigzne ar čūskas un nūjas simbolu, kas ir universāla neatliekamās palīdzības zīme visur pasaulē. Sarkanā krusta emblēma ir pazudusi no ārstniecības iestāžu un nevalstisku organizāciju logotipiem.
Kā emblēma ir aizsargāta?
Nelikumīga lietošana var mulsināt sabiedrību, mazināt uzticību starptautiskajai kustībai un apdraudēt cilvēkus kara apstākļos, jo zīmes neitralitāte ir tās aizsardzības pamats. Ar šādu aicinājumu pie sabiedrības vērsusies Starptautiskā Sarkanā Krusta Komiteja un Ukrainas Sarkanais Krusts. Latvijā emblēmas lietošanu reglamentē starptautiskās konvencijas un LSK likums.
Vai citas organizācijas to var izmantot?
Jā, bet tikai speciāli MK noteikumos noteiktos gadījumos un gadījumos, ja par to panākta rakstiska vienošanās ar LSK. Piemēram, servisa suņu biedrība “Teodors” noslēgusi sadarbības līgumu ar LSK, tādējādi suņu ekipējumam drīkst pievienot Sarkanā Krusta zīmi – lai cilvēkiem būtu vieglāk atpazīt, ka suns palīdz personām ar redzes vai funkcionāliem traucējumiem. Līgums par emblēmas lietošanu noslēgts arī ar Rīgas Stradiņa Universitāti par emblēmas un nosaukuma lietošanu RSU Sarkanā Krusta koledžas nosaukumā un logotipā.
Bez saskaņojuma emblēmu izmantot nedrīkst – ne uzņēmumu logotipos, ne reklāmās, ne uz iepakojumiem.
Kāpēc tas ir svarīgi?
Šī nav dekoratīva zīme vai dizaina elements. Sarkanā Krusta emblēma simbolizē dzīvības glābšanu un solidaritāti. Kara apstākļos tā nozīmē, ka persona ir neitrāla un nav militārs mērķis. Ja simbolu izmanto neatļauti, tas var graut uzticību visai kustībai un padarīt grūtāku palīdzības sniegšanu krīzes situācijās. Šodienas ģeopolitiskajā situācijā īpaši svarīgi būt uzmanīgiem pret jebkādiem simboliem, kas var mulsināt sabiedrību.
Nelikumīga lietošana maldina sabiedrību, radot iespaidu, ka palīdzību sniedz starptautiska humānā organizācija, apdraud dzīvības – kara apstākļos zīme aizsargā personu, taču, ja tā tiek izmantota maldinoši, tā aizsardzības spēks tiek zaudēts, grauj uzticību Sarkanā Krusta kustībai, apgrūtinot palīdzības sniegšanu krīžu zonās, kā arī ir pretlikumīga un var novest pie administratīvām vai kriminālām sekām.
Vai Latvijā bijuši strīdi par šo?
Līdz šim Latvijā tiesvedību par nelikumīgu emblēmas lietojumu nav bijis. Tomēr 2011. gadā kāda politiska partija sākotnēji bija iekļāvusi emblēmu partijas logotipā, pēc garākām pārrunām logotips tika mainīts. Vairākos gadījumos notikušas garākas vai īsākas sarunas par emblēmas lietošanu ārstniecības iestāžu vai biedrību logotipos, bet risinājumi vienmēr ir atrasti bez tiesvedības procesu uzsākšanas.
Dzirdēts arī, ka dažos gadījumos uz transporta, kas veda militāro aprīkojumu uz Ukrainu, esot redzēts šis simbols, taču to pārbaudīt nav iespējams. Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvji aicina no šādas prakses atturēties, jo emblēma šim mērķim nav paredzēta.
Kas notiek, ja zīmi izmanto neatļauti?
Parasti LSK sāk ar brīdinājumu un skaidrojumu, jo organizācijas mērķis nav kādu biedēt vai radīt konfliktsituācijas. Lielākoties pārkāpēji saprot kļūdu un ātri to novērš. Ja tā nenotiek, lieta var tikt skatīta arī padziļināti, jo noteikumi ir skaidri – emblēmu drīkst lietot tikai normatīvos noteiktos gadījumos.