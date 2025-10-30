Vai zini, kam domāts mazais caurumiņš pie tālruņa lādētāja? Tas var arī sabojāt tavu ierīci 8
Vai esi pamanījis mazu, adatas galviņas izmēra caurumu blakus tālruņa lādēšanas portam? Tas nav dekoratīvs elements vai ventilācijas atvere – tam ir konkrēts mērķis, kas ir daudz svarīgāks, nekā varētu šķist.
Daži to kļūdaini uzskata par SIM kartes izņemšanas caurumu, bet tas atrodas citur un prasa īpašu rīku atvēršanai.
Šis caurums nav arī tikai dizaina simetrijas elements. Patiesībā tas ir sekundārais jeb palīgmikrofons, kas būtiski ietekmē tālruņa audio kvalitāti.
Kāpēc telefoniem ir vairāki mikrofoni?
Mūsdienu viedtālruņos vairs nav tikai viens mikrofons. Papildus galvenajam mikrofonam, kas uztver balsi zvanu laikā, sekundārie mikrofoni reģistrē apkārtējās skaņas – vēju, fona čalas, satiksmes troksni u.c. Šie mikrofoni sadarbojas ar trokšņu slāpēšanas programmatūru, kas uztver nevēlamās skaņas, analizē fona troksni, kamēr programmatūra atņem šīs fona skaņas, nodrošinot skaidrāku balsi savienojuma otrā galā.
Šāda sistēma ir standarts vidējās un augstākās klases tālruņos, un pat lētāki Android modeļi bieži ietver vismaz vienu papildu mikrofonu, lai neatpaliktu no kvalitātes standartiem. Vairāku mikrofonu sistēmas uzlabo skaņas tīrību par 40% trokšņainā vidē.
Kāpēc mikrofons atrodas tieši tur?
Ražotāji izvieto sekundāro mikrofonu blakus lādēšanas portam vairāku iemeslu dēļ:
– tālruņa apakšdaļa zvanu laikā ir vistuvāk runātāja mutei, kas uzlabo balss uztveršanu.
– vairāki mikrofoni nodrošina stereo vai telpisko skaņu, kā arī labāku balss atpazīšanu, piemēram, video ierakstos.
– viedtālruņos vieta ir ierobežota, un apakšējā mala pie lādēšanas porta ir ērta vieta, kur mikrofons netraucē kabeļa vai roku lietošanai.
Kad veidojat video, apakšējais mikrofons uztver balsi, bet cits – apkārtējās skaņas, ko programmatūra apvieno reālistiskākam rezultātam. Vairāku mikrofonu izvietojums uzlabo audio kvalitāti video par 30%.
Kā uzturēt mikrofonu labā stāvoklī?
Mazais mikrofona caurums ir jutīgs. Šeit ir praktiski padomi, kā to uzturēt labā stāvoklī:
– regulāri pārbaudiet, pārliecinieties, ka caurumā nav putekļu, pūkas vai gruži.
– testējiet skaņu, ierakstiet balss piezīmi vai video. Ja balss skan attālināti, apslāpēti vai fona troksnis ir pārāk spēcīgs, mikrofons var būt aizsprostots vai bojāts.
– izvairieties no tālruņa maciņa, kas aizsedz caurumu.
– tīriet uzmanīgi: izmantojiet sausus vates kociņus, mīkstu birstīti vai maigu gaisa pūtēju. Nekādā gadījumā nelietojiet asus vai metāliskus priekšmetus, piemēram, saspraudes vai adatas, jo tie var izraisīt īssavienojumu.
Mikrofona cauruma bojāšana var izraisīt šādas sekas:
– kļūdas ar SIM kartes atveri: daži kļūdaini uzskata mikrofonu par SIM kartes izņemšanas caurumu, un asu objektu lietošana var sabojāt iekšējos komponentus.
– īssavienojumi: metālisku rīku lietošana, kamēr tālrunis ir ieslēgts, var sabojāt ne tikai mikrofonu, bet arī citas detaļas.
– skaņas kvalitātes zudums: Aizsprostots vai bojāts mikrofons apgrūtina trokšņu slāpēšanu, balss atpazīšanu un apkārtējās skaņas ierakstīšanu video.
Bojājumi var palielināt remonta izmaksas, kas bieži pārsniedz vienkāršas tīrīšanas cenu. Turklāt slikta skaņa ietekmē zvanu kvalitāti, balss asistentu darbību un video ierakstus, radot neērtības ikdienā.